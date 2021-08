Aaron Rodgers révèle s’il a reçu le vaccin COVID-19

in

Aaron Rodgers se prépare pour la saison 2021 de la NFL, et l’un des plus gros problèmes de l’année est la vaccination contre le COVID-19. Le quart-arrière des Green Bay Packers s’est entretenu avec des journalistes jeudi et a déclaré qu’il avait reçu le vaccin COVID. Mais en ce qui concerne les autres joueurs qui se font vacciner, Rodgers a déclaré qu’il ne critiquerait pas ses coéquipiers qui n’ont pas reçu le vaccin.

“C’est une décision personnelle. C’est une question intéressante”, a déclaré Rodgers par Tom Silverstein du Milwaukee Journal-Sentinel. Il y a eu des joueurs qui sont contre les protocoles COVID mis en place pour la saison 2021. Le quart-arrière des Vikings du Minnesota, Kirk Cousins, a été très franc au sujet de la vaccination.

“Je pense que la décision de vaccination est une question de santé privée pour moi, et je vais la garder comme telle”, a déclaré Cousins ​​plus tôt ce mois-ci, par NFL.com. “Je pense qu’en tant que leader de l’équipe, il est très important de suivre les protocoles pour éviter ce contact étroit car c’est à cela que ça va se résumer. Avez-vous eu un contact proche ? Alors je vais être vigilant sur éviter un contact étroit.

“J’ai même pensé, devrais-je simplement installer littéralement du plexiglas autour de mon siège pour que cela ne se reproduise plus jamais? J’y ai pensé. Parce que je vais faire tout ce qu’il faut. Alors nous allons pour éviter ce contact étroit et j’ai hâte de m’assurer de jouer pour chaque match cette année.”

En juillet, la NFL a envoyé un mémo à toutes les équipes sur COVID-19. Si une épidémie avec des joueurs non vaccinés a lieu avec une équipe et qu’un match ne peut pas être reprogrammé, l’équipe avec l’épidémie déclarera forfait et le match sera considéré comme une défaite.

“Si un match est annulé/reporté parce qu’un club ne peut pas jouer en raison d’un pic de Covid parmi ou résultant de ses joueurs/personnels non vaccinés, alors le fardeau de l’annulation ou du retard incombera au club victime de l’infection Covid”, a-t-il ajouté. états de mémo. “Nous chercherons à minimiser le fardeau du ou des clubs adverses. Si un club ne peut pas jouer en raison d’un pic de Covid chez les individus vaccinés, nous essaierons de minimiser le fardeau compétitif et économique des deux équipes participantes.” Les Falcons d’Atlanta ont été la première équipe de la NFL à signaler que tous les joueurs sont vaccinés à 100 %. La saison commence le 9 septembre.