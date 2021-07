Aaron Rodgers révèle s’il envisageait de prendre sa retraite de la NFL au milieu de l’épreuve avec les packers

Aaron Rodgers est devenu très franc au sujet des problèmes qu’il a avec les Packers de Green Bay lors de sa première conférence de presse au camp d’entraînement. Et l’une des choses qui s’est démarquée, c’est qu’il parle de se retirer de la NFL. On a demandé à Rodgers s’il envisageait de prendre sa retraite en raison de ses frustrations avec les Packers.

“C’était définitivement quelque chose auquel j’ai pensé”, a déclaré Rodgers. Cependant, il a ensuite déclaré que son “feu brûle toujours” pour jouer au football, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il s’est rendu au camp d’entraînement mardi. Mais pourquoi Rodgers était-il prêt à appeler ça une carrière ? Il a expliqué tous les problèmes qu’il a avec les Packers, y compris le fait d’être traité comme plus qu’un simple employé.

“L’organisation considère mon travail et moi comme un simple jeu”, a déclaré Rodgers. “À mon avis, d’après ce que j’ai accompli dans cette ligue, la façon dont je me soucie de mes coéquipiers, la façon dont je me présente dans les vestiaires, la façon dont je dirige, la façon dont je me comporte dans la communauté, vous devriez Les règles sont les mêmes pour la plupart des gens, mais de temps en temps, il y a des valeurs aberrantes, des gars qui sont dans l’organisation depuis 17 ans et qui ont remporté quelques MVP, où ils peuvent être dans des conversations à un niveau supérieur différent.”

Rodgers voulait également avoir une voix en ce qui concerne les agents libres signant avec les Packers. “Le fait que je n’aie pas été utilisé dans ces discussions est quelque chose que je voulais changer à l’avenir”, a déclaré Rodgers. “Et j’avais l’impression qu’en fonction de mes années, de la façon dont je peux encore jouer, cela devrait être une partie naturelle de la conversation. Au fur et à mesure que cela progressait à partir de ce point, rien n’a vraiment changé sur ce front.”

Adam Schefter d’ESPN a annoncé en avril que Rodgers ne voulait pas retourner chez les Packers. Lors de la conférence de presse, Rodgers a révélé que c’était à ce moment-là que les discussions sur un nouveau contrat avaient commencé. “Je pense que ce qui s’est passé en gros, c’est qu’ils ont dit, nous allons vous donner de l’argent maintenant”, a révélé Rodgers. “Voyons si nous pouvons vous jeter de l’argent. J’ai dit dès le début que ce n’était pas une question d’argent. De toute évidence, je ne me suis pas présenté au programme d’intersaison ou au minicamp. Pour moi, c’était plus gros que ça. C’était d’essayer d’être une ressource pour l’organisation à laquelle je tiens et que j’aime tant.”