Aaron Rodgers rit après qu’un journaliste a plaisanté sur le récent drame des Packers

in

Pendant des mois, il a semblé qu’Aaron Rodgers était sur le point de quitter Green Bay. Mais dans un geste surprise au début du camp d’entraînement, les Packers et Rodgers ont pu s’entendre pour garder le MVP en titre pendant au moins une saison de plus.

Lors de son rapport au camp d’entraînement, Rodgers a parlé de bon nombre des problèmes qu’il avait avec les Packers lors d’une conférence de presse non filtrée. Parmi ces griefs, il y avait le fait que son avis sur le personnel n’était pas pris en considération par le front office. Rodgers a mentionné comment il a félicité le receveur large Jake Kumerow l’année dernière pour voir les Packers libérer Kumerow à la fin du camp. Kumerow signerait avec les Bills de Buffalo.

Eh bien, ces souvenirs amers ont tous conduit à un excellent échange lors de la conférence de presse de mercredi lorsque Rodgers a fait l’éloge de l’ailier rapproché de réserve Bronson Kaufusi.

Aaron Rodgers a récemment déclaré à @peter_king qu’il aimait TE6 Bronson Kaufusi. Lorsque Rodgers a fait l’éloge de Jake Kumerow l’année dernière, les Packers l’ont coupé et il est maintenant sur les Bills.@RobDemovsky: “J’ai hâte de voir ce que Kaufusi fera à Buffalo cette année.” Réaction de Rodgers : pic.twitter.com/rR00YUVBjz – Matt Schneidman (@mattschneidman) 18 août 2021

Le journaliste d’ESPN, Rob Demovsky, a déclaré à Rodgers lors de la conférence de presse: “J’ai hâte de voir ce que Kaufusi fait à Buffalo cette année.” Parce que si Rodgers fait l’éloge d’un joueur, vous pouvez vous attendre à ce que les Packers libèrent ledit joueur.

Cela a touché Rodgers au plus profond de lui. Il a dit: « Jeez. » Et j’ai essayé de retenir le rire, mais on pouvait dire que Rodgers n’avait pas du tout vu la blague venir.

Pouvait. Pas. Résister. https://t.co/U1nGdRFHW4 – Rob Demovsky (@RobDemovsky) 18 août 2021

Rodgers doit donner à Rob un certain crédit pour ce coup. C’était un bon.