Aaron Rodgers se fait rôtir par les médias sociaux pour des détails spécifiques lors de l’interview de Peyton et Eli Manning

Aaron Rodgers a encore une fois remué les réseaux sociaux. Le quart-arrière des Green Bay Packers est récemment apparu sur le Manningcast de Monday Night Football avec Peyton et Eli Manning. Et bien que Rodgers n’ait pas parlé de son statut de vaccination contre le COVID-19, il a haussé les sourcils lorsqu’il a révélé les livres qu’il lisait.

Lorsqu’on a demandé à Rodgers ce qu’il lisait actuellement, il a répondu : « Oui, beaucoup de poésie française, et j’ai Atlas Shrugged d’Ayn Rand ici. » Atlas Shrugged a été publié en 1957 et contient l’Objectivisme, qui est un système philosophique créé par Rand décédé en 1982.

Justin Kirkland d’Esquire a déclaré qu’Atlas Shrugged est « souvent référencé comme un favori dans les cercles libertaires et conservateurs », ce qui est l’une des raisons pour lesquelles les médias sociaux se sont déchaînés lorsque Rodgers l’a mentionné. Le livre fait 1 200 pages et a été éreinté par les critiques lors de sa première sortie. Kirkland a poursuivi en disant qu’Atlas Shrugged était « le devoir de lecture d’été dont nous avons parcouru un tiers avant de recourir à SparkNotes. le marché libre, n’allait pas de toute façon vous permettre d’avoir un mot au cours de la discussion en classe. » Voici un aperçu de ce que les médias sociaux avaient à dire sur Rodgers et Atlas Shrugged.

Déclenché

En fait, Atlas Shrugged explique vraiment tout. Ce type de média libéral devrait le lire un jour. Merde, Aaron Rodgers a vraiment réveillé la foule, ce soir ! https://t.co/1OGMjpNfSR – John Ziegler (@Zigmanfreud) 4 janvier 2022

Une personne a répondu : « Est-ce le cas ? Veuillez m’expliquer le processus exactement comment quelqu’un devient PDG d’une entreprise et acquiert soudainement une connaissance prophétique de l’ensemble de son industrie ».

Ceci explique cela

Aaron Rodgers vient de se vanter d’avoir Atlas Shrugged d’Ayn Rand dans sa bibliothèque. Explique tous ses mensonges sur le fait d’être vacciné et autres. C’est l’un de ces fous qui « vassent tout le monde avant qu’ils ne puissent te baiser ». Les gens comme ça sont toujours un danger pour les autres. – Rapport Palmer (@PalmerReport) 4 janvier 2022

Une autre personne a répondu : « 2 romans peuvent changer la vie d’un enfant de 14 ans : Le Seigneur des Anneaux et Atlas Shrugged. avec le monde réel. L’autre a des orcs.

Répète?

Que lit Aaron Rodgers ? « Beaucoup de poésie française. Quelques ‘Atlas Shrugged’… Je l’ai réarrangé pour qu’il ait l’air d’être rempli. » – Will Brinson (@WillBrinson) 4 janvier 2022

Une personne a déclaré : » J’ai hâte que Laura Ingraham, après avoir dit à LeBron de » se taire et dribbler « , félicite Rodgers pour ses lectures. «

Ne le lisez jamais

Atlas Shrugged est le livre préféré de beaucoup de gens qui n’ont jamais lu un livre. – Morten Øverbye (@morten) 4 janvier 2022

Un utilisateur de Twitter a écrit: « Un favori parmi les personnes qui sont blanches, au moins de la classe moyenne mais probablement encore plus riches, les personnes qui ont des terres et des propriétés remontant souvent à des générations, sont des hommes … si c’était un si bon livre, ne le ferait pas. Ses fans sont-ils plus… diversifiés ? »

Le jeune Aaron Rodgers

Si Aaron Rodgers lit Atlas Shrugged, il pourrait vraiment jouer encore 15 ans puisqu’il a apparemment 19 ans. – BadgerNoonan (@BadgerNoonan) 4 janvier 2022

Une personne a répondu : « Je n’avais même jamais entendu parler de ce livre jusqu’à ce que j’aie la trentaine… je ne connais son existence qu’à cause de Jeopardy !

Comparaison forte

Être une personne adulte et montrer fièrement un exemplaire de « Atlas Shrugged » sur votre étagère, c’est un peu comme montrer du doigt les toilettes et dire aux gens que vous pouvez y aller seul maintenant. Genre : d’accord, super, mais c’est vraiment quelque chose dont beaucoup plus jeunes sont fiers. – Ken Tremendous (@KenTremendous) 4 janvier 2022

Un fan a écrit: « D’une manière ou d’une autre, Aaron vient de terminer sa première année d’université à près de 40 ans. Voilà, Rogan, le fait qu’il semble qu’il ait fait un tas de psychédéliques cette saison morte. »

