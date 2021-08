in

Greenbay Packers QB Aaron Rodgers continue de prouver qu’il est un homme aux multiples talents sur et en dehors du terrain. Rodgers, qui a reçu des critiques élogieuses lors de son passage en tant qu’hôte invité sur Jeopardy !, révèle qu’il aurait adoré assumer le rôle d’hébergement permanent si le poste lui avait été proposé. “Oui, je l’aurais certainement fait. S’ils avaient trouvé un moyen de le faire fonctionner avec mon emploi du temps, oui, bien sûr”, a-t-il déclaré à Mad Dog Sports Radio. “Quand vous êtes un super fan de Jeopardy! comme moi, c’est tellement spécial d’être sur cette scène et d’être dans cet environnement”, a déclaré Rodgers.

“C’était tellement amusant. J’ai passé beaucoup de temps à étudier et à m’y préparer. Je le voulais vraiment”, a-t-il ajouté. Le travail est en fait allé au producteur exécutif Mike Richards qui a finalement laissé passer l’opportunité après qu’une série de scandales du passé du producteur ont refait surface. “Cela me fait mal que ces incidents et commentaires passés aient jeté une telle ombre sur Jeopardy ! alors que nous cherchons à commencer un nouveau chapitre”, a écrit Richards dans sa déclaration.

Il a poursuivi: “Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, j’ai été profondément honoré d’avoir été invité à animer l’émission souscrite et j’ai été ravi de l’opportunité d’élargir mon rôle. Cependant, au cours des derniers jours, il est devenu clair qu’aller de l’avant en tant qu’hôte être trop une distraction pour nos fans et pas la bonne décision pour le spectacle. En tant que tel, je quitterai mon poste d’hôte à compter de maintenant. En conséquence, nous annulerons la production aujourd’hui. “

Rodgers a peut-être encore une chance, même s’il devra faire face à une rude concurrence. Sony Pictures Television a également publié une déclaration à l’appui de la décision de Richards et poursuivra sa recherche d’un hôte permanent. Richards restera cependant comme EP. «Nous avons été surpris cette semaine d’apprendre le podcast 2013/2014 de Mike et le langage offensant qu’il a utilisé dans le passé. Nous avons parlé avec lui de nos préoccupations et de nos attentes pour l’avenir”, a expliqué le studio.