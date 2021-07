Aaron Rodgers serait de retour chez les Packers, peut-être pour une dernière danse

Aaron Rodgers retourne à Green Bay. C’est ce qu’a rapporté Adam Schefter d’ESPN lundi après trois mois d’incertitude quant à savoir si Rodgers jouerait à nouveau pour les Packers. Rodgers aurait été mécontent de diverses choses – de Green Bay à la rédaction de son remplaçant, au fait de ne pas être le futur partant de l’équipe après avoir remporté le titre de MVP, aux Packers coupant Jake Kumerow (vraiment). Mais Schefter a déclaré que Rodgers et l’équipe sont parvenus à un compromis provisoire sur certaines de leurs différences, et le QB se rapportera au camp d’entraînement.

Pour inciter Rodgers à revenir, les Packers auraient fait quelques concessions, notamment en coupant la dernière année de son contrat actuel (il se terminera désormais après la saison 2022 au lieu de 2023). L’équipe a également accepté de ne pas utiliser l’étiquette de franchise à la fin de son contrat, et que si Rodgers « veut être échangé [after the 2021 season], l’équipe acquiescera à ses souhaits », selon Schefter. Mettez tout cela ensemble et Rodgers tiendra au moins un an de plus à Green Bay, puis aura la liberté de partir, soit via un échange en 2022, soit via une agence libre en 2023.

Tom Brady a fait un geste similaire il y a deux ans, lorsqu’il a signé un nouveau contrat avec la Nouvelle-Angleterre qui lui a permis de devenir joueur autonome après la saison 2019. Cela s’est terminé lorsque Brady a terminé son contrat avec les Patriots, signé avec les Buccaneers et remporté un Super Bowl à 43 ans (et battant Rodgers and Co. dans le processus). Rodgers utilise maintenant au moins une partie de la méthode mise au point par Brady. Mais il y a un autre GOAT que Rodgers semble modéliser encore plus étroitement ici.

Vendredi soir, Rodgers et le receveur vedette des Packers Davante Adams ont publié la même photo dans leurs histoires Instagram. Cela montrait Michael Jordan et Scottie Pippen se cognant le poing pendant leur temps avec les Bulls.

Pas besoin d’être un génie pour comprendre la référence : Rodgers peut considérer cette saison comme sa dernière danse à Green Bay.

“Il est mécontent de son patron et n’a pas d’options”, a déclaré Tom Brady – à la fois en plaisantant et non – à propos de Rodgers lors d’une conférence de presse en juillet pour The Match IV. Laissez Brady avoir la vue la plus claire du terrain.

Rodgers a certainement été mécontent du front office des Packers au cours de la dernière année, en particulier du directeur général Brian Gutekunst. Cela a commencé lors du repêchage de 2020, lorsque l’équipe a échangé pour drafter Jordan Love – l’héritier présomptif de Rodgers – sans le lui dire. Puis, en septembre, Green Bay a publié Kumerow quelques jours seulement après que Rodgers ait publiquement félicité le récepteur, ce qui, selon Ian Rapoport de NFL Network, a rendu Rodgers encore plus contrarié (apparemment, nous sommes dans la chronologie où Jake Kumerow modifie l’univers de la NFL). Lorsque Rodgers a répondu en remportant le MVP et en menant les Packers à une saison 13-3 et au match de championnat NFC, l’équipe a refusé de s’engager envers lui en tant que partant au-delà de 2021 (les Packers auraient offert à Rodgers un contrat qui aurait fait de lui le meilleur joueur de la ligue. -joueur payé, mais cet argent n’était pas garanti). Alors que Rodgers était contrarié, il ne pouvait pas faire grand-chose à ce sujet.

Rodgers a raté les entraînements hors saison et le minicamp obligatoire, mais sauter le camp d’entraînement aurait coûté cher, rapidement. S’il avait tenu bon pendant tout le mois d’août, Rodgers aurait écopé d’une amende d’environ 2 millions de dollars. Et s’il avait sauté la saison, il aurait perdu son salaire de 15 millions de dollars et les Packers auraient pu lui demander de rembourser environ 23 millions de dollars de sa prime de signature. Peut-être qu’un joueur qui a gagné 241 millions de dollars de salaire au cours de sa carrière (plus cet argent de State Farm) pourrait supporter cela. Mais il ne s’agit pas que d’argent. L’absence de Rodgers aurait mis ses coéquipiers à sec, changé la façon dont des millions de fans des Packers le percevaient et retardé sa chance de remporter un deuxième ring du Super Bowl jusqu’en 2022 – une pilule difficile à avaler pour un QB qui aura 38 ans cette saison.

Ensuite, il y a le fait que Green Bay avait peu de raisons d’échanger Rodgers cette intersaison. Sur le plan compétitif, les Packers ont besoin de Rodgers pour être un concurrent du Super Bowl en 2021. C’est évident. Moins évident est l’argent que les Packers auraient perdu dans un échange. Si Green Bay avait traité Rodgers avant le 2 juin, l’équipe aurait mangé tellement d’argent mort (38 millions de dollars) qu’elle aurait utilisé environ 20% de son budget 2021 pour Rodgers alors qu’il jouait pour une autre équipe. Un échange devient beaucoup plus acceptable lors de la prochaine intersaison, lorsque la transaction ne gaspillera qu’environ 10 % du budget de l’équipe – et ce chiffre sera probablement encore plus bas une fois que nous aurons appris les détails de l’accord restructuré sur lequel les deux parties auraient convenu. Comme Jason Fitzgerald d’Over the Cap l’a dit lorsqu’on lui a demandé si Rodgers se présenterait : « La balle était dans le camp d’Aaron.

Le moment choisi pour échanger Rodgers cette année n’a également jamais eu de sens. La demande de Rodgers est devenue très publique le matin du premier tour du repêchage, et il est difficile pour les équipes de conclure un accord modifiant la franchise en quelques heures seulement. Une fois le repêchage terminé, les Packers étaient encore moins incités à le déplacer. Si Green Bay avait échangé Rodgers cet été, sa nouvelle équipe aurait probablement été un concurrent en 2021. Mais tout concurrent livrerait les choix de repêchage des Packers bien en dehors du top 10. Attendre la fin de la saison signifie que Green Bay sait exactement quels choix ils vont obtenir un échange, sans parler du fait que cela donne aux autres équipes des mois pour planifier une méga-deal.

Mais Green Bay devait également faire quelque chose pour s’assurer que Rodgers se présenterait. Rodgers’s run héberge Jeopardy! et ses capacités légendaires de rancune ont conduit à des rumeurs selon lesquelles il pourrait prendre sa retraite plutôt que de retourner chez les Packers. Mais si Rodgers ne venait pas au camp d’entraînement, toutes les personnes impliquées allaient perdre. L’équipe a donc fait quelques concessions, dont l’une, selon Schefter, était que “des mécanismes seront mis en place pour résoudre les problèmes de Rodgers avec l’équipe”.

Qu’est-ce que cela signifie sur la terre verte de Dieu ? Que Gutekunst devra rester à 50 pieds de Rodgers en tout temps ? Peut-être. Il est cependant plus probable que Green Bay donne à Rodgers plus d’informations sur le personnel. En plus du choix de Love l’année dernière, de nombreux griefs du QB concernent les décisions de la liste, en particulier ses récepteurs. Si les Packers veulent que Rodgers reste au-delà de cette année, ils devront lui donner plus d’informations sur les personnes avec lesquelles il jouera. Les Packers prennent apparemment cette partie suffisamment au sérieux pour essayer d’échanger avec Houston contre l’ancien receveur des Packers Randall Cobb, qui a quitté Green Bay en agence libre il y a deux ans. Selon Trey Wingo, l’accord Cobb pourrait être le dernier domino pour Rodgers à revenir officiellement. Dans quelle étrange chronologie nous vivons.

Entendre Rodgers revenir à GB s’appuyant sur le commerce pour l’ancien coéquipier Randall Cobb. Si Cobb est à Green Bay, il semble que Rodgers le sera aussi – trey wingo (@wingoz) 26 juillet 2021

Ce n’est pas un hasard si Rodgers a recherché la même structure contractuelle qui a guidé Brady vers l’agence libre il y a deux ans. Brady était frustré par le terrain vague du récepteur qu’était la Nouvelle-Angleterre. Mais il était également frustré que l’équipe continue de le traiter comme n’importe quel autre joueur. Il est parti pour Tampa Bay parce qu’il allait lancer à Mike Evans et Chris Godwin, et parce que l’organisation était prête à accepter ses suggestions pour lui permettre d’être entraîneur autant que joueur. Rodgers ne cherche pas seulement la sécurité qu’il sera le starter de son équipe – cela devrait être le strict minimum pour un MVP ! – mais aussi que son équipe sollicitera son avis sur les décisions clés. Maintenant, si les Packers veulent que Rodgers reste au-delà de l’année prochaine, ils devront écouter.

Aucune des deux parties n’obtient exactement ce qu’elle veut dans cet accord. Les Packers doivent désormais inclure Rodgers dans les mouvements de la liste s’ils veulent le garder heureux. Et Rodgers doit jouer pour une équipe dans laquelle il semblait déterminé à ne jamais revenir. Mais parfois, comme Andrew Brandt, l’ancien négociateur en chef des Green Bay Packers, l’a déclaré dimanche dans une vidéo sur Twitter, “les accords que les deux parties détestent sont la seule issue”.

Qu’est-ce-qu’on fait maintenant? Rodgers aura des « explications » à faire lorsqu’il se présentera au camp d’entraînement et affrontera les médias. Le monde en dehors de Green Bay sera sans aucun doute obsédé par les Last Dance Packers toute la saison. Et Rodgers lui-même alimente sûrement le plus grand feu de motivation que le monde ait jamais vu (toute cette saga a été un grand Michael Jordan “et j’ai pris ça personnellement”).

Mais au niveau de l’équipe elle-même, les choses semblent… comme si elles seraient normales ? Rodgers va se présenter au camp d’entraînement. Adams serait disposé à discuter d’une prolongation de contrat avec l’équipe maintenant que les finances de Rodgers sont aplanies. Certains fantômes d’équipes passées, comme Cobb, pourraient revenir à la demande de Rodgers. Mais les Packers eux-mêmes seront probablement concentrés sur une course du Super Bowl. S’il y a une autre leçon à retenir pour Rodgers et les Packers de The Last Dance, c’est celle-ci : cela ne veut rien dire sans bague.