Aaron Rodgers sur la relation «fracturée» avec l’entraîneur des Packers

Aaron Rodgers n’a jamais hésité à dénigrer les Packers de Green Bay lorsqu’il sent qu’ils lui donnent une raison de le faire.

Commençant par son dégoût franc face à la décision de l’équipe de rédiger Jordan Love sans le consulter et se terminant par son étrange résistance pendant l’intersaison – Rodgers l’a toujours gardé assez réel lorsqu’il s’agissait d’exprimer ses griefs.

La mesquinerie de Rodgers est si légendaire, en fait, que ses propres coéquipiers ne peuvent s’empêcher d’en être époustouflés.

Dans cet esprit, lorsque le MVP de la ligue en titre a pris du temps cette semaine pour discuter de la relation entre lui et l’entraîneur-chef Matt LaFleur, les gens étaient intrigués.

Après tout, cette relation n’a pas pris le meilleur des départs. De plus, pas plus tard qu’en juillet, Rodgers n’a pu s’empêcher de souligner que le front office ne l’avait pas consulté sur l’embauche de LaFleur.

En réponse au récent bavardage selon lequel Rodgers et LaFleur ont une relation «fracturée», le quart-arrière des Packers a décidé de répondre de front aux critiques avec un post Instagram :

Au-delà de cela, Rodgers a réitéré cette semaine qu’il était à fond sur la poursuite par Green Bay d’un titre au Super Bowl cette année.

“Je pense que nous savons tous ce qui est en jeu”, a déclaré Rodgers, selon Michael David Smith de NBC Sports. “J’en ai parlé un peu l’autre jour de la perspective et de l’importance de cette perspective pour se concentrer sur cette saison et profiter au maximum de cette saison, car il y a beaucoup d’inconnues.”

Cela va être une grande année pour les Packers. C’est un secret de polichinelle à ce stade que certains des coéquipiers de Rodgers le détestent absolument pour la façon dont il s’est comporté au cours des derniers mois. De même, Rodgers a signalé assez clairement que ce sera sa dernière année à Green Bay à moins que quelque chose de fou ne se produise.

Si les Packers surmontent d’une manière ou d’une autre les probabilités et remportent un championnat cette saison, tous les problèmes passés deviendront sans objet et tout le monde sera probablement très heureux les uns avec les autres. Mais ce scénario est peu probable. La situation beaucoup plus probable voit Green Bay se débattre au milieu de tout le drame et échouer une fois de plus – suivi de la sortie de Rodgers.

Quoi qu’il en soit, 2021-22 promet d’être une course folle.

