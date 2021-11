Aaron Rodgers testé positif pour COVID-19, manquera le match de dimanche contre les chefs

Aaron Rodgers ne jouera pas dans le match de dimanche contre Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City. Selon Tom Pelissero du réseau NFL, le quart-arrière des Green Bay Packers a été testé positif pour COVID-19 et a été exclu pour dimanche. Rodgers rejoindra le receveur large Davante Adams sur la liste COVID-19. Adams a été ajouté à la liste avant le match de la semaine 8 de l’équipe contre les Cardinals de l’Arizona.

Selon Ian Rapoport du NFL Network, Rodgers n’est pas vacciné, c’est la raison pour laquelle il est exclu pour dimanche. Si Rodgers était vacciné, il aurait une chance de jouer avec quelques tests COVID négatifs avant dimanche. Avec Rodgers absent, Jordan Love sera probablement le quart-arrière. Selon Adam Schefter d’ESPN, le premier Rodgers peut revenir le samedi 13 novembre, sur la base des protocoles de la NFLPA.

Le rapport selon lequel Rodgers n’est pas vacciné contredit ce que le triple MVP a déclaré en août. Il a déclaré aux journalistes qu’il avait reçu le vaccin COVID-19 et a également déclaré qu’il n’allait pas critiquer ses coéquipiers qui ne sont pas vaccinés. « C’est une décision personnelle. C’est une question intéressante », a déclaré Rodgers. C’est un coup dur pour les Packers qui ont remporté sept matchs consécutifs après avoir perdu contre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors du premier match de la saison. Love fera ses débuts dans la NFL dimanche et sera prêt à avoir un impact.

« La situation dans laquelle je me trouve, ils m’ont amené à apprendre autant que je peux, et c’est vraiment tout ce que je peux faire », a déclaré Love plus tôt cette année, par Pro Football Talk. « Je ne fais pas ces appels ; ils le font. Évidemment, [like] n’importe qui, tu veux être là-bas en compétition. La façon dont je le vois, si je ne suis pas prêt à être là-bas, alors je dois continuer à travailler. Je veux dire, j’ai vraiment beaucoup grandi pendant la saison. C’est beaucoup quand vous y arrivez pour la première fois, votre tête tourne un peu, mais une fois que vous vous y mettez et que vous traversez la saison, votre confiance gagne en confiance. »

Les Packers sont la tête de série n ° 1 de la NFC et cherchent à surmonter la bosse après avoir perdu le match de championnat NFC au cours des deux dernières années. Cette saison, Rodgers a complété 67,1% de ses passes pour 1 894 verges, 17 touchés et trois interceptions. Il a remporté le prix MVP l’année dernière après avoir lancé pour 4 299 verges, 48 ​​touchés et cinq interceptions.