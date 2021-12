Aaron Rodgers Trolls Rex Ryan tout en expliquant la photo de pied

Aaron Rodgers s’est amusé à expliquer sa photo virale de pied aux dépens de Rex Ryan. Le quart-arrière des Green Bay Packers est apparu sur le Pat McAfee Show cette semaine et a parlé de montrer son pied aux médias la semaine dernière tout en expliquant sa blessure à l’orteil. Pat McAfee a demandé à Rodgers pourquoi il avait décidé de montrer son pied.

« Je pense que Rex Ryan a probablement apprécié ça », a déclaré Rodgers. Rodgers fait référence à ce qui s’est passé avec Ryan en décembre 2010. L’ancien entraîneur-chef des Jets de New York a été vu dans une vidéo de fétichisme des pieds qui aurait été publiée par sa femme Michelle, selon le New York Post. Interrogé sur la vidéo, Ryan a déclaré qu’il s’agissait d’une « affaire personnelle » et qu’il n’en discuterait pas davantage. Ryan a reçu le soutien des officiels des Jets et mènerait l’équipe au championnat de l’AFC pour la deuxième année consécutive.

Le pied en tant qu’avatar de Twitter était l’une des PLUS GRANDES choses que j’ai vues. « Je pense que Rex Ryan a probablement apprécié » 😂😂 ~@AaronRodgers12#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/jmWMeYzk3A – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 30 novembre 2021

En plus de se moquer de Ryan, Rodgers a également parlé de sa fracture à l’orteil et s’il subira ou non une intervention chirurgicale. « Par rapport à ce lundi et lundi dernier, je me sentais vraiment mieux, comme de mardi à mardi dernier », a déclaré Rodgers par Pro Football Talk. « Je vais donc continuer à me faire soigner. Nous espérons éviter une intervention chirurgicale, évidemment, mais la chirurgie serait si mineure que ce ne serait pas quelque chose avec lequel je devrais manquer de temps. C’est une condition préalable à tout chirurgie que j’ai à ce stade – je ne vais pas manquer de temps. Nous allons donc réévaluer au début de la semaine prochaine et prendre une décision. Mais ce n’est pas quelque chose où [I’d miss time]. Je pourrais me faire opérer un lundi ou un mardi et jouer le dimanche. »

Rodgers ne cherche pas à se faire opérer car cela causerait plus de problèmes tout au long de la saison. « Maintenant, cela éviterait tout autre déplacement, mais cela immobiliserait l’orteil », a déclaré Rodgers. « Donc, nous espérons qu’avec quelques semaines ici, nous pourrons obtenir suffisamment de guérison pour peut-être éviter de le faire. »

Rodgers et les Packers sont en congé ce week-end après avoir joué 12 semaines consécutives. Il continuera à jouer malgré la blessure alors qu’il a mené les Packers à une fiche de 9-3, la deuxième meilleure fiche de la NFC. Jusqu’à présent cette saison, Rodgers a lancé pour 2 878 verges, 23 touchés et quatre interceptions avec une cote de quart-arrière de 105,5.