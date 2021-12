Aaron Sorkin défend Jeremy Strong contre un récit « déformé »

En plus des citations de Sorkin, l’article du New Yorker a également déclaré que Strong aurait parfois « refusé de répéter » et s’est isolé des autres membres de la distribution de l’émission HBO. « Le résultat que Jeremy obtient est toujours assez formidable », co-star Brian Cox dit de son processus. « Je m’inquiète juste de ce qu’il se fait. Je m’inquiète des crises qu’il traverse pour se préparer. »

Cox a depuis développé certaines de ses déclarations. Dans Late Night with Seth Meyers, l’acteur a expliqué : « Le truc avec l’approche de Jeremy, c’est qu’elle fonctionne en fonction de ce qui sort de l’autre côté. »

Il a poursuivi: « Mon problème – et ce n’est pas un problème, je n’ai pas de problème avec Jeremy parce qu’il est adorable. … C’est un père extraordinaire. C’est une personne assez unique. Mais il est obsédé par le travail. . «

Avant de publier l’article, Schulman a tweeté : « Attention : j’ai un nouveau profil new-yorkais qui sortira demain, rapporté sur six mois et dans trois pays différents. Le sujet est l’une des personnes les plus intenses que j’aie jamais rencontrées dans ma vie. «

ET! News a contacté le représentant de Strong pour commentaires.