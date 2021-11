Aaron Sorkin défend le casting de Being The Ricardos

Sorkin a défendu ses choix de casting (Photo : Alexander Koerner/.)

Aaron Sorkin a défendu le choix de Javier Bardem dans le rôle de l’acteur cubain Desi Arnaz dans Being The Ricardos, affirmant que « l’espagnol et le cubain ne sont pas jouables ».

Bardem, lauréat d’un Oscar, incarne le mari de Lucille Ball et la star d’I Love Lucy, Arnaz, dans le prochain film Amazon Prime, dans lequel Nicole Kidman joue Ball.

Arnaz, mieux connu pour avoir joué Ricky Ricardo dans la légendaire sitcom, est né à Cuba et a fui avec sa famille à Miami après la révolution cubaine, tandis que Bardem est originaire de Gran Canaria en Espagne.

Il y avait quelques critiques du casting en raison du fait que Bardem n’était pas cubain; Cependant, Sorkin a défendu son casting, affirmant que le département de casting d’Amazon avait un consultant en casting latina.

Le scénariste et réalisateur a affirmé que Bardem avait été choisi après que le consultant en casting lui eut dit que l’acteur brésilien ne serait pas considéré comme hispanique.

Sorkin, 60 ans, a déclaré au Hollywood Reporter : « Je veux vous donner mon opinion à ce sujet et je la maintiens, c’est-à-dire ceci : les espagnols et les cubains ne sont pas jouables, d’accord ? Ils ne sont pas exploitables. Soit dit en passant, ni l’un ni l’autre ne sont hétéros et homosexuels.

« Parce que je sais qu’il y a un petit mouvement en cours selon lequel seuls les acteurs gays devraient jouer des personnages gays. Les gays et les hétéros ne sont pas jouables. Vous pourriez agir en étant attiré par quelqu’un, mais la plupart des noms ne sont pas jouables.’

Sorking a poursuivi en disant que même s’il sait que le blackface est humiliant parce que « vous faites des caricatures de dessins animés ridicules avec des gens », présenter un Espagnol comme un Cubain n’est « pas humiliant ».

Le créateur de West Wing a déclaré: “ Nous savons que Mickey Rooney avec la pièce idiote dans Breakfast at Tiffany’s et ce maquillage, faisant un japonais idiot, nous savons que c’est humiliant. Ce n’est pas, j’ai senti.

« Avoir un acteur né en Espagne dans le rôle d’un personnage né à Cuba n’était pas humiliant. »

Javier Bardem et Nicole Kidman joueront les légendes de I Love Lucy, Lucille Ball et Desi Arnaz (Photo: Archive Photos/.)



Le film sort le mois prochain (Photo : Amazon Prime)

En plus du fait que le consultant en casting aurait été d’accord, Sorkin a déclaré que la fille d’Arnaz et Ball, Lucie, qui a donné sa bénédiction au film, n’avait aucun problème avec le casting. Et ce n’est pas seulement le consultant en casting qui a accepté, la fille cubano-américaine de Lucy et Desi n’a pas eu de problème avec ça. Donc, je suis très à l’aise avec ça.

Les commentaires de Sorkin ont suscité des critiques sur les réseaux sociaux, avec l’écrivain Hanna Flint tweetant: “ Il y a tellement de choses à propos de la déclaration d’Aaron Sorkin sur le casting, mais dire que jouer en espagnol, en cubain ou en gay n’est pas jouable est exactement le but de lancer des gens avec ça expérience innée. Ils n’ont pas à le jouer, ils le sont.

Plus : Nicole Kidman



Sorkin a également dû défendre le choix de Nicole Kidman dans le rôle de Lucille Ball, affirmant qu’il ne voulait pas d’une « usurpation d’identité ».

De nombreux fans ont suggéré que la star de Will & Grace, Debra Messing, aurait dû être choisie pour le rôle de Ball, car l’actrice ressemble de façon frappante à la star de Lucy Ricardo.

Being The Ricardos suit la vie de Lucille et Desi pendant une semaine de tournage pour I Love Lucy, avec Ball accusé d’être un communiste décalé.

Being The Ricardos sera présenté en première sur Prime Video le 21 décembre.



