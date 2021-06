Aaron Taylor-Johnson s’est imposé comme un acteur dramatique puissant, assumant des rôles mémorables dans Nocturnal Animals, Godzilla en 2014, Anna Karenina et Tenet. L’acteur jouera bientôt dans The King’s Man et Bullet Train, ce dernier aurait conduit à obtenir le rôle de Kraven lorsque les dirigeants de Sony ont vu des images de lui dans le film dirigé par Brad Pitt.