Aaron Taylor-Johnson jouera Spider-Man Villain dans un film solo ⋆ .

Aaron Taylor-Johnson, nominé aux BAFTA (Animaux nocturnes, Principe, Un million de petits morceaux) aurait joué le rôle principal de Kraven the Hunter dans le prochain film solo de Sony Pictures, selon TheWrap. Le point de vente rapporte que le studio a verrouillé Taylor-Johnson pour plusieurs photos représentant le méchant de Spider-Man.

Dans Kraven le chasseur, L’immigrant russe Sergei Kravinoff (Taylor-Johnson), alias Kraven le chasseur, a pour mission de prouver qu’il est le plus grand chasseur du monde.

Kraven le chasseur sera dirigé par JC Chandor, nominé aux Oscars (Appel de marge, Une année des plus violentes, Triple frontière) d’après un scénario de Richard Wenk (L’égaliseur films, Les sept magnifiques, La mécanique). Avi Arad et Matt Tolmach sont attachés pour produire le projet. Le film est présenté comme le prochain chapitre de Sony Pictures Universe of Marvel Characters (SPUMC).

Kraven le chasseur, de son vrai nom Sergei Kravinoff, a été introduit pour la première fois dans les pages de Incroyable Spider-Man # 15 en 1964. Comme son surnom le suggère, c’est un chasseur avec une capacité surhumaine à suivre sa proie. Plus de 20 ans plus tard, son histoire définitive, La dernière chasse de Kraven, est devenu un moment marquant dans le canon long et de plus en plus compliqué de Spider-Man.