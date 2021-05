Aaron Wan-Bissaka “ est celui que vous voulez ” pour défendre Kylian Mbappe alors que Gareth Southgate a exhorté à choisir l’arrière droit de Manchester United en équipe d’Angleterre

Le plus gros dilemme auquel est confronté Gareth Southgate pour le Championnat d’Europe concerne la position d’arrière droit, le patron des Three Lions étant invité à envisager de choisir Aaron Wan-Bissaka.

Southgate nommera mardi une équipe provisoire élargie comprenant environ 30 joueurs, avant de prendre une décision finale la semaine prochaine.

Aaron Wan-Bissaka n’a jamais été sélectionné pour l’Angleterre auparavant

L’Angleterre a des problèmes de blessures à l’approche du tournoi avec un certain nombre de joueurs clés participant aux finales de la Ligue Europa et de la Ligue des champions.

La position d’arrière droit est un grattoir particulier grâce à la richesse du talent de l’Angleterre.

Kyle Walker, Reece James, Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold et Aaron Wan-Bissaka sont tous en compétition pour deux ou trois places dans l’équipe.

Les rapports suggèrent que Trent Alexander-Arnold pourrait être omis de la dernière équipe de 26 joueurs, malgré sa forme brillante dans les dernières semaines de la saison.

Trent Alexander-Arnold a impressionné Liverpool ces dernières semaines, mais il pourrait être exclu de l’équipe de l’Euro 2020

La correspondante de talkSPORT en Angleterre, Faye Carruthers, a déclaré: «Cela a toujours été à l’arrière droit. C’est un de ces clichés d’un embarras de la richesse, mais ça donne [Southgate] un tel mal de tête.

«Si je comprends bien, Liverpool et Trent Alexander-Arnold n’ont pas été contactés par l’Angleterre, ce qui pourrait suggérer qu’il sera exclu.

«Compte tenu de sa forme, cela va bouleverser beaucoup de monde.

«On pourrait penser que Kyle Walker et Kieran Trippier sont cloués, surtout parce que Kieran Trippier peut également jouer à gauche.

«Reece James a juste été fantastique pour Chelsea cette saison, puis Aaron Wan-Bissaka est absent.»

L’ancien international écossais Ally McCoist pense que le défenseur de Man United, Wan-Bissaka, aurait la malchance de manquer et que l’Angleterre pourrait avoir besoin de lui pour affronter les équipes de haut niveau et les attaquants.

Kylian Mbappe est déjà un vainqueur de la Coupe du monde et la plus grande menace de la France à l’avant et a été le meilleur buteur de la Ligue 1

“Les problèmes que Gareth va avoir pour choisir un défenseur droit sont incroyables”, a déclaré l’ancien attaquant écossais à talkSPORT Breakfast.

«Si vous jouez contre une France ou un Mbappe, je pense en fait que Wan-Bissaka est celui que vous voulez jouer là-bas.

«C’est juste une décision difficile à prendre là-bas.»

Faye Carruthers a ajouté: «La seule chose qui va contre Wan-Bissaka, c’est qu’il n’a jamais été appelé auparavant.

«Southgate veut une équipe qui s’entend, qui se connait. C’est le football de tournoi, en fin de compte, et c’est absolument crucial que vous ayez ce bon équilibre dans le camp.

“C’est probablement la seule chose qui va contre lui à ce stade.”

