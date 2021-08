AAVE brise la résistance de plusieurs mois, AAVE cassera-t-il 440 $ cette fois ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix de l’AAVE a augmenté de plus de 25% la semaine dernière. Le prix de l’AAVE a finalement franchi la résistance de plusieurs mois.

Le prix AAVE doit contenir 374 $

Le prix de l’AAVE a finalement montré une certaine force après des mois passés sous la résistance de 350 $. Le marché global des crypto-monnaies a semblé augmenter après l’annonce de la mise à niveau programmée de “Londres” sur la blockchain Ethereum. AAVE est l’une des meilleures pièces DeFi et a connu des gains époustouflants au cours des deux dernières années. On ne peut qu’imaginer qu’une histoire similaire se produira une fois que la vapeur sera gagnée sur tout le marché.

Au cours des 6 dernières semaines, AAVE a continuellement imprimé des bas et des hauts plus élevés. C’est le type de preuve dont nous avons besoin pour supposer que le prix AAVE est entré dans une sorte de tendance haussière après des mois de tendance baissière. Au moment de la rédaction, le prix a embrassé la ligne de tendance supérieure d’un canal ascendant à grande échelle de près de 2 mois.

Cela a rejeté le prix à deux autres reprises et pourrait continuer d’être le cas. Pour que le prix AAVE efface complètement cette tendance, le prix doit casser et maintenir la principale zone de résistance trouvée entre 374 $ et 384 $.

Analyse des prix AAVE : graphique en direct AAVE/USDT sur 4 heures

Il y a un peu plus de 12 heures, AAVE a utilisé son support mineur de 344 $. Nous pouvons maintenant supposer en toute sécurité qu’il s’agit d’un plancher à court terme pour les taureaux. Dans le cas probable d’un rejet de la tendance haute du canal, on peut s’attendre à ce que les prix reviennent à cette valeur. En dessous de cette marque se trouve le 100MA et une zone de support majeure allant de 297 $ à 322 $. Le 100MA maintient les prix depuis plus de 2 semaines maintenant. Passer en dessous de cette marque déclenchera une tendance baissière à court terme.

RSI : En regardant l’indice de force relative, nous pouvons voir à quel point la force vient de sortir d’un drapeau haussier de 2 semaines. Cela a permis au prix d’atteindre un sommet de plusieurs mois. Étant donné que le RSI est maintenant suracheté, nous devrions nous attendre à un retour en arrière bientôt.

MACD : Le MACD vient de rebondir sur la valeur 0, refusant de tomber en territoire baissier. L’histogramme est maintenant en baisse et un croisement baissier sur les MA ramènera le prix de l’AAVE à son support mineur.

Analyse Infra journalière AAVE

Taux spot : 369,87 $ Tendance : haussière Volatilité : élevée Support : 344,58 $ Résistance : 374,19 $

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Domenic Fiore est passionné par les marchés financiers. Il a décidé de sauter la voie du collège pour se lancer dans l’entrepreneuriat. Il a vu la vision de devenir entrepreneur et a voulu réussir dès son plus jeune âge. Domenic possédait et exploitait une entreprise d’esthétique automobile depuis l’âge de 16 ans, en plus de faire partie de deux entreprises CBD jusqu’en 2018 et 2019. Il a commencé sa carrière d’investissement et de trading au début de 2017 lorsqu’il a acheté une nouvelle crypto-monnaie alt-coin et a vu 10x revenir en quelques mois. Il s’est alors rendu compte qu’il y avait beaucoup de potentiel et a plongé tête la première dans l’apprentissage de tout ce qu’il pouvait. Il est devenu très passionné par l’analyse technique et savait que c’était sa voie vers la liberté financière. Au cours des 4 dernières années, Domenic a partagé son analyse avec de nombreux groupes et a reçu des commentaires incroyables. Peu de temps après, il a voulu participer à la poursuite de la diffusion et aider les autres à réussir dans l’industrie du commerce.

