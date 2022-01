Aave cherche à attirer les institutions vers DeFi avec Aave Arc | Invezz

Aave, l’une des principales plateformes de prêt décentralisé, a annoncé le lancement d’Aave Arc, un service de prêt et de liquidité autorisé. Ce nouveau protocole s’adresse aux acteurs institutionnels qui leur permettent de participer à la finance décentralisée (DeFi) dans un environnement conforme à la réglementation.

Aave Arc fonctionnera différemment des autres homologues inter-chaînes sans autorisation sur le réseau. Aave Arc sera un groupe de liquidité sous licence spécialement conçu pour les acteurs institutionnels recherchant la conformité réglementaire dans le secteur DeFi.

Les acteurs institutionnels s’alignent pour l’Aave Arc

Une trentaine d’établissements se sont déjà alignés pour l’Aave Arc. L’une de ces institutions est Fireblocks, un dépositaire des actifs numériques.

Dans une annonce du 5 janvier, Fireblocks a noté : « Nous sommes ravis d’annoncer qu’Aave Arc, le nouveau pool de liquidités de DeFi autorisé pour les institutions financières, est désormais disponible avec Fireblocks comme premier serveur cible actif pour le protocole. Fireblocks ajoute également qu’Aave Arc se conformera à la réglementation AML.

Les institutions qui souhaitent utiliser Aave Arc doivent se conformer à un processus de vérification Know Your Customer et se conformer aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent.

Fireblocks sera un agent de liste blanche pour Aave Arc afin de s’assurer que les autres institutions qui souhaitent rejoindre le service remplissent les obligations requises. L’Aave ne peut garantir une telle conformité car elle n’est pas une institution financière réglementée comme une banque.

En tant qu’agent de liste blanche pour la plate-forme, Fireblocks a déjà approuvé « 30 institutions financières agréées pour participer à Aave Arc en tant que fournisseurs, emprunteurs et liquidateurs ». Certaines des institutions déjà inscrites sur la liste blanche incluent Anubi Capital, Canvas Digital, Celsius, Coinshares et GSR.

Des institutions qui attirent le secteur DeFi

Au cours de la dernière année, il y a eu un afflux d’acteurs institutionnels dans le secteur des crypto-monnaies. Cependant, le secteur DeFi n’a pas reçu beaucoup de soutien en raison des réglementations et des restrictions de conformité.

Le nouveau produit d’Aave cherche à remédier à cette limitation et à garantir que les acteurs institutionnels puissent s’aventurer dans le paysage DeFi comme ils l’ont fait dans l’espace crypto. Le protocole cherche à apporter un boom à la valeur totale du DeFi verrouillé. Au moment de la rédaction de cet article, le DeFi TVL s’élevait à 133 milliards de dollars, affichant une croissance presque quintuplée au cours de l’année écoulée.

