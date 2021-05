Aave, Compound, Decentraland et Yearn sont maintenant ajoutés à la plate-forme eToro

Les utilisateurs de la société de courtage multi-actifs eToro ont plus de raisons d’être optimistes alors que la société ouvre sa plate-forme à quatre nouveaux actifs cryptographiques. eToro a annoncé avoir lancé les crypto-monnaies Aave, Yearn, Compound et Decentraland sur sa plateforme.

Les protocoles DeFi bénéficient de la poussée des plates-formes populaires

L’un des quatre nouveaux venus sur la plate-forme Compound est une plate-forme de prêt décentralisée construite au-dessus de la blockchain Ethereum. Il a récemment annoncé sa chaîne de passerelle, qui permet des garanties croisées en dehors du réseau Ethereum.

Un autre nouveau venu sur la plate-forme Aave (AAVE / USD) fonctionne comme Uniswap (UNI / USD), car les deux sont des protocoles décentralisés qui permettent le trading via des contrats intelligents auto-exécutables.

La plateforme rassemble à la fois des utilisateurs et des emprunteurs, avec la possibilité d’obtenir des revenus passifs par le biais de paiements d’intérêts. Aave prend en charge une plus grande variété de services, contrairement à Compound, qui a récemment ajouté plus de fonctionnalités.

Decentraland (MANA / USD) et Yearn (YFI / USD) sont moins populaires, mais leur adoption se développe rapidement. Yearn est un autre acteur de l’espace DeFi, mais il offre une fonctionnalité unique. YFI, son jeton de gouvernance, a une offre limitée. Cela le rend moins sujet à l’inflation, contrairement aux autres crypto-monnaies.

D’autre part, Decentraland est une plate-forme basée sur Ethereum qui fonctionne sur la base de l’achat et de la vente de biens immobiliers numériques à l’aide de MANA, son jeton natif.

eToro reste imperturbable malgré le krach boursier

Les ajouts surviennent malgré la profondeur récente du marché, de nombreux actifs cryptographiques ayant récemment perdu une grande partie de leur valeur. Certains actifs cryptographiques ont perdu jusqu’à 40% la semaine dernière alors que le marché continue de subir une baisse.

Cela n’a pas empêché eToro de poursuivre ses plans d’expansion après avoir ajouté Uniswap et Chainlink à la plate-forme le mois dernier. Le même mois, la plateforme a ajouté IOTA pour offrir plus de diversité aux utilisateurs. eToro est le premier réseau mondial d’investissement social.