DéFi

AAVE dévoile son bras TradFi, Aave Arc, qui sera gouverné par ses détenteurs de jetons

Aave Arc est un pool de liquidités autorisé pour les institutions qui suivront la conformité KYC et AML avec la liste blanche, en commençant par BTC, ETH, USDC et AAVE pour s’aligner sur la demande institutionnelle.

La plateforme de prêt populaire Aave a dévoilé son produit institutionnel Aave Arc, anciennement Aave Pro, lors d’un événement DeFi for Institutions à huis clos.

Organisé par la Dei Alliance, KPMG et The Block, l’événement a accueilli plusieurs projets DeFi, Aave annonçant qu’il était prêt à intégrer les institutions dans le giron.

Chris Blec, un analyste de DeFi, a partagé les diapositives sur Twitter présentées par le projet lors de l’événement, montrant que l’Arc est un pool de liquidités autorisé pour les institutions.

Construits sur le logiciel Aave v2 testé au combat, les fournisseurs fourniront des liquidités en déposant des actifs virtuels, et les emprunteurs pourront emprunter des fonds communs en fournissant des garanties. Le système repose sur des pools d’actifs où les fournisseurs reçoivent un rendement liquide des emprunteurs sous la forme de jetons accumulés en temps réel, et le rendement des emprunts augmente à mesure que davantage d’actifs sont empruntés à un pool.

Avant de servir les institutions, ses contrats intelligents ont été rigoureusement audités par plusieurs cabinets CegiN, ConsenSys, Diligence, PeckShield et Sigma Prime, avec une vérification formelle de Certora.

« Le module de sécurité a été conçu pour permettre aux jalonneurs de couvrir le risque de déficit pour les autres participants », lit une diapositive sur la sécurité, les audits et les tests de résistance.

Ce produit n’est pas pour les détaillants degen qui préfèrent l’anonymat et la décentralisation ; ce produit suit la conformité KYC et AML.

Les utilisateurs passeront par des procédures d’intégration de la conformité par un ou plusieurs intermédiaires réglementés appelés listes blanches, qui disposent de pouvoirs de veto pour soutenir la conformité réglementaire continue et fournir des conditions et des informations appropriées aux utilisateurs.

En outre, « la liquidité simplifiée BTC, ETH, USDC et AAVE pour s’aligner sur la demande institutionnelle ».

Les listes blanches sont la passerelle pour les utilisateurs d’Aave Arc qui accordent aux utilisateurs la « permission » d’interagir avec le protocole. Ce sont des entités réglementées qui effectueront une surveillance continue KYB/Transaction.

Une liste blanche a également reçu le pouvoir de supprimer temporairement ou définitivement les autorisations des utilisateurs en ne leur permettant pas d’effectuer des dépôts ou des retraits. Ils peuvent également débarquer un utilisateur en fermant leur position en utilisant la garantie pour couvrir la dette de la position d’emprunt de l’utilisateur et en transférant l’excédent vers un portefeuille approprié.

Néanmoins, Aave Arc suivra le modèle de gouvernance décentralisé d’Aave, avec plus de 70 000 détenteurs de jetons qui le contrôlent. Mais bien sûr, comme indiqué, les listes blanches ont le rôle unique de gardien avec des privilèges de veto conçus pour soutenir leur surveillance des risques réglementaires et des obligations de conformité.

Dans des nouvelles distinctes d’un événement différent, la conférence de la communauté Ethereum (EthCC), Aave a révélé sa dernière innovation en matière de gouvernance inter-chaînes que l’on peut créer et utiliser dans son propre projet si l’on construit une composabilité inter-chaînes.

Au milieu de tout ce développement, le fondateur d’Aave, Stani Kulechov, se concentre également sur la création d’un Twitter décentralisé. Dans une interview avec Modern Finance, il a expliqué que ce n’était pas une blague et qu’ils apporteraient Twitter sur Ethereum, ce qui, selon eux, est plus logique, tandis que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, travaille à obtenir Aave sur Bitcoin.

« Nous ne plaisantons pas, si vous avez besoin de construire quelque chose, nous le ferons certainement. Et nous avons une bonne capacité à le faire maintenant, car de plus en plus de personnes s’intègrent dans l’économie du Web 3.0 et avec les NFT, nous voyons plus de créateurs entrer dans l’espace. Nous voyons des questions d’adoption plus larges soulevées à propos de la blockchain. C’est très important pour un public plus large… Cela montre simplement que de plus en plus de personnes entrent dans l’espace et nous sommes dans un état où la construction de quelque chose comme ça pourrait avoir beaucoup de sens pour l’ensemble de l’économie.