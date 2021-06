DéFi

Aave domine l’espace DeFi car il attire plus d’utilisateurs et d’actifs

La liquidité sur le protocole de prêt populaire a déjà atteint son plus haut niveau malgré le prix en baisse de 42,5% par rapport au sommet d’il y a quinze jours.

Le protocole de prêt DeFi populaire Aave domine désormais l’espace financier décentralisé.

Avec plus de 10 milliards de dollars d’actifs bloqués (TVL), Aave représente désormais 15,42% de la part de marché de DeFi TVL, selon DeFi Pulse.

Ce TVL est passé de 12,34 milliards de dollars le 15 mai à 6,8 milliards de dollars au début de la semaine dernière. Maintenant, en un peu plus d’une semaine, il a récupéré près de 50 %.

En termes d’actifs, Aave possède un peu plus d’un million d’ETH, 38,5 000 BTC et 265,58 DAI, tous très proches de leurs ATH. ETH 7,40% Ethereum / USD ETHUSD 2 774,01 $

205,287,40 % Volume 26,19 b Changement 205,28 $ Ouvert 2 774,01 $ En circulation 116,13 m Capitalisation boursière 322,14 b 10 min Aave domine l’espace DeFi car il attire plus d’utilisateurs et d’actifs 58 min La part de marché du produit d’investissement Ethereum augmente pour atteindre un niveau record 19 h Gouverneur de la Riksbank Estime que la réglementation de la cryptographie est certaine, mais les échanges et le commerce sont déjà réglementés BTC 3,71% Bitcoin / USD BTCUSD 37 936,82 $

1 407,463,71% Volume 32,52 b Variation 1 407,46 $ Ouvert 37 936,82 $ En circulation 18,72 m Capitalisation boursière 710,36 b 10 min Aave domine l’espace DeFi car il attire plus d’utilisateurs et d’actifs 58 min La part de marché du produit d’investissement Ethereum augmente pour atteindre un record 1 h Directeur de la fidélité Reste un taureau Bitcoin, mais dit que les commerçants à court terme n’ont pas assez capitulé

Fait intéressant, en termes de TVL, d’autres protocoles de prêt sont également ceux qui capturent les 2e et 4e places, Maker (MKR) et Compound (COMP) ayant respectivement 8,9 milliards de dollars et 7,5 milliards de dollars. Le projet Sidechain Polygon (MATIC), qui a énormément grandi cette année, est actuellement à la 3e place avec 7,55 milliards de dollars en TVL. Fabricant de MKR 1,57% / USD MKRUSD 3 663,57 $

57,521,57% Volume 150,07 m Variation 57,52 $ Ouvert 3 663,57 $ En circulation 991,49 K Capitalisation boursière 3,63 b 10 min Aave domine l’espace DeFi car il attire plus d’utilisateurs et d’actifs 3 jours EIP-1559 tient ses promesses, mais ne résout pas le problème des frais de gaz 1 w EIP-1559 sera-t-il implémenté sur Ethereum d’ici la fin juillet ? COMP -13,73% Pièce composée / USD COMPUSD 0,00 $

0,00 à 13,73 % Volume 28,98 K Changer 0,00 $ Ouvert 0,00 $ En circulation 53,73 b Capitalisation boursière 25,15 K 10 min Aave domine l’espace DeFi car il attire plus d’utilisateurs et d’actifs 6 j La communauté Uniswap est pleinement d’accord pour déployer la V3 sur Ethereum Layer 2 Solution Arbitrum 2 w Coinbase permet à plus d’un million d’utilisateurs de portefeuille d’utiliser DeFi – DEX, NFT et plus MATIC -0,24% Polygon / USD MATICUSD 1,84 $

0,00-0,24 % Volume 1,72 b Variation 0,00 $ Ouvert 1,84 $ Circulation 6,26 b Capitalisation boursière 11,55 b 10 min Aave domine l’espace DeFi car il attire plus d’utilisateurs et d’actifs 1 d Les détenteurs d’Ethereum (ETH) augmentent de 8,16 millions, malgré le retrait de 60 % Agrégateur DEX 1 d, 0x (ZRX), s’étend au polygone de solution de mise à l’échelle multichaîne (MATIC)

Aave travaille actuellement sur un pool privé permettant aux institutions de s’inspirer de DeFi, comme l’a révélé le fondateur et PDG Stani Kulechov le mois dernier.

Aave Pro pour les institutions pic.twitter.com/sUWOFDWcxd — stani.eth 👻 =(⬤_⬤)= 👻 (@StaniKulechov) 17 mai 2021

La liquidité dans le protocole a également atteint son ATH déjà 21,5 milliards de dollars malgré les prix en baisse de 42,5% par rapport au sommet de 662 $ il y a quinze jours, selon CoinGecko.

AAVE se négocie actuellement à 396 $ avec une capitalisation boursière de 5,07 milliards de dollars.

Cela “signifie que cela a été réalisé avec plus d’utilisateurs, de volumes et de dépôts d’actifs plutôt que de simples fluctuations de prix”, a noté un passionné d’Aave.

L’USDC a la plus grande liquidité de tous sur Aave, suivi par ETH, WBTC et DAI.

La semaine dernière, le protocole a généré 24,7 millions de dollars avec 6,5 millions de dollars d’intérêts, 307 000 dollars de frais de prêt Flash, 800 000 dollars de liquidations, 5,9 millions de dollars de distribution Aave V2 et 10,4 millions de dollars de distribution Polygon avec 719 000 dollars supplémentaires collectés pour l’écosystème.

Cela met la moyenne quotidienne du protocole à 3,5 millions de dollars, selon les performances du protocole et la mise à jour du protocole.

Actuellement, Aave offre l’APY le plus élevé sur les pièces stables; Le BUSD a le meilleur APY de 8% pour les déposants, hors extraction de liquidité, suivi du DAI à 3,26% et du GUSD à 3,17%.

L’encours total de la dette sur le protocole s’élève actuellement à 5,54 milliards de dollars, contre seulement 662 millions de dollars au début de l’année.

Aave/USD AAVEUSD

398.2987$28.087.05%

Volume 442,87 mVariation 28,08 $Ouverture 398,2987 $Circulation 12,79 mCapacité boursière 5,09 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.