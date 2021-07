in

Aave Pro pour les investisseurs institutionnels arrive ce mois-ci « en raison d’une forte demande »

La plate-forme de prêt DeFi populaire Aave est maintenant prête à lancer sa plate-forme pour les investisseurs institutionnels.

Annoncé pour la première fois en mai, Stani Kulechov, fondateur et PDG d’Aave, a partagé à l’époque qu’ils avaient commencé à tester ses piscines privées. Maintenant, Kulechov a confirmé qu’Aave Pro arrive enfin en juillet.

Cela a en fait été partagé lors du webinaire « Next Steps in Institutional DeFi » de Blockworks, où le protocole a noté qu’« en raison de la forte demande de diverses institutions », Aave s’est associé à Fireblocks pour lancer le premier protocole de liquidité décentralisé autorisé Aave Pro en juillet.

Aave Pro permettra aux institutions et aux entreprises d’accéder aux rendements DeFi et de bénéficier de sa transparence et de son automatisation, lit-on.

Selon le mémo partagé, Aave Pro utilise les contrats intelligents V2 testés et largement audités et ajoute une couche de liste blanche afin que seuls les participants qui ont terminé leur KYC puissent accéder au pool Aave Pro.

Initialement, seuls quatre actifs, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDC et Aave (AAVE), seront inclus dans le pool de liquidités Aave Pro car la demande institutionnelle est concentrée sur ces actifs.

Ce pool de liquidités sera séparé des autres pools de liquidités Aave sur le marché Aave V2 et le marché Aave Polygon, précise-t-il.

La plate-forme de conservation, de transfert et de règlement des actifs numériques Fireblocks sera celle qui intégrera les entités, y compris les institutions, les entreprises et les fintech. Il mettra également en place des contrôles de conformité AML et anti-fraude sur ce marché Aave Pro.

“Aave Pro sera décentralisé et régi par la gouvernance de l’Aave”, ce qui, selon Kulechov, est la partie “la plus intéressante”.

Ce n’est pas seulement Aave; son concurrent Compound Finance a également récemment lancé son nouveau produit Compound Treasury ciblant les investisseurs institutionnels. Grâce à Compound Treasury, il offre un APR fixe attrayant de 4% sur le dollar américain avec une liquidité quotidienne mais sans la complexité de la cryptographie.

“Notre vision est que Compound Treasury devienne le pont permettant aux institutions financières non cryptographiques de fournir les principaux avantages de DeFi au prochain milliard d’utilisateurs”, a déclaré l’équipe la semaine dernière lors de l’annonce.

Il a déjà commencé à intégrer des clients et prévoit d’y étendre l’accès « de manière significative au cours des prochains mois ».

“Tout le monde est en retard pour produire de l’agriculture, mais c’est toujours mieux que les taux d’intérêt négatifs, mais maintenant tout cet argent est un carburant bon marché pour des personnes plus avisées qui peuvent mieux l’utiliser”, a déclaré le commerçant Loomdart d’eGirl Capital, parlant des investisseurs traditionnels qui prennent trop de temps à déployer Capitale.

Selon lui, cela rapportera “des dizaines de milliards de dollars de fonds hérités” qui ne sont pas pris en compte par le marché DeFi, qui rebondit depuis la semaine dernière.

Dans l’environnement actuel de taux d’intérêt de zéro à inférieur à zéro, les investisseurs institutionnels recherchent un rendement et, grâce à ces produits DeFi, ils obtiennent des rendements beaucoup plus élevés sans même s’exposer directement à la cryptographie et à l’action volatile des prix.

