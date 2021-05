DeFi

Aave teste des pools privés pour que les institutions adhèrent à DeFi, révèle le PDG Stani Kulechov

L’un des plus grands protocoles de prêt dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi), Aave, teste actuellement certains produits pour les investisseurs institutionnels.

Cette information a été partagée par nul autre que le PDG et fondateur d’Aave, Stani Kulechov, comme il l’a dit: «C’est un pool privé pour les institutions qui pratiquent encore avant de se lancer dans DeFi.»

Cette information a été révélée par lui lorsqu’un utilisateur s’est rendu sur Twitter pour partager un message disant «Avertissement AML» que le protocole lui avait envoyé.

«Votre adresse a été mise sur liste noire en raison de la réglementation anti-blanchiment d’argent. Vous ne pouvez pas interagir avec le protocole Dove à partir de cette adresse », lit-on dans le message.

En réponse, Kulechov a déclaré que le message était incorrect et ne lui était pas destiné. C’est à ce moment-là qu’il a donné l’alpha qu’Aave est prêt à accueillir les institutions qui recherchent désespérément du rendement dans l’environnement actuel de taux d’intérêt proches de zéro. Pour eux, l’espace DeFi qui offre APY entre 2 et 4 chiffres est tout simplement époustouflant.

«Vous pouvez toujours utiliser le protocole Aave – le protocole est décentralisé, fonctionnant de manière autonome sur le réseau Ethereum. Le texte est en fait incorrect et concerne un autre pool que nous testons. “

Le marché, pour des raisons évidentes, est tout simplement euphorique, car l’entrée d’institutions et de leurs big bags peut facilement envoyer le secteur DeFi de 100 milliards de dollars à la barre du billion de dollars. Mais bien sûr, cela viendra avec certaines règles et réglementations.

«La liste noire AML est en cours de mise en œuvre. Bienvenue à l’ère de la réglementation defi », a commenté Ceterispar1bus à propos du dernier développement.

Le prix d’Aave a déjà profité d’une tendance haussière de 30% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 570 $, prêt à atteindre le sommet historique de 575,15 $ début février, propulsé par le prix YFI à la verticale et à près de six chiffres. YFI 3,88% de financement annuel / USD YFI USD 76580,87 USD

AAVE est actuellement une pièce de 7,2 milliards de dollars de capitalisation boursière du protocole Aave, qui rapporte plus de 3 millions de dollars par jour, à partir de ce mois-ci, contre 200000 dollars par jour au début de cette année.

Le chiffre d’affaires mensuel d’Aave est passé de 6,38 millions de dollars en janvier 2021 à 24,72 millions de dollars en avril et se situe déjà à 24,44 millions de dollars, pas même une quinzaine de jours en mai.

Le protocole se trouve également à la deuxième place avec plus de 12 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), selon DeFi Pulse.

