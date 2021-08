AAX Exchange prévoit le lancement de sa place de marché NFT ⋆ Crypto new media

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

AAX Exchange lance son marché phare de jetons non fongibles (NFT) et présente les œuvres haut de gamme d’artistes sélectionnés. En prélude à cette place de marché, AAX offre à ses utilisateurs la possibilité de mettre aux enchères leurs NFT pour une campagne caritative, en même temps la chance de gagner des NFT thématiques après la négociation.

Les campagnes marquent les premières étapes de la bourse dans l’espace NFT en vue du lancement de sa place de marché NFT dans un avenir proche. Ce déménagement dans l’espace NFT devrait aboutir à la frappe et à l’exposition d’une série de NFT haut de gamme en collaboration avec un artiste NFT qui n’a pas encore été divulgué.

« Les progrès technologiques apporteront inévitablement d’autres formes de changements. La dernière vague à laquelle nous avons assisté a changé les cassettes en Spotify et bien plus encore. Mêmes changements pour l’art, ce fut une révélation incroyable lorsque l’impression 3D est utilisée dans les œuvres d’art de l’installation. La technologie Blockchain permet les NFT et permet aux œuvres d’art de vivre dans le monde virtuel avec son caractère unique avec une valeur unique », a déclaré Toya Zhang, COO d’AAX. « La capitalisation boursière totale des NFT est insondable. Nous faisons un petit pas en avant, mais en ouvrant le monde NFT à plus d’utilisateurs et en encourageant les artistes à essayer le nouveau format de travail.

Pour commencer, les utilisateurs d’AAX pourront participer à un tirage au sort avec une chance de gagner la mascotte AAX des NFT sur le thème Alex et Ava_7.

Qu’ils gagnent ou non le tirage au sort, AAX permet également aux utilisateurs de participer à la campagne caritative NFT. Pour participer, les utilisateurs doivent soumettre leurs créations, et AAX sélectionnera les 5 meilleures d’entre elles et les publiera sur le marché NFT pour les enchères.

Les utilisateurs peuvent recréer le logo AAX dans leur propre style en utilisant n’importe quelle méthode créative qu’ils souhaitent, que ce soit sous forme d’image, de vidéo ou de musique. Ensuite, partagez la création sur n’importe quelle plate-forme de médias sociaux (Twitter, Facebook ou Instagram) avec le hashtag #MyFirstNFTWithAAX et soumettez la création ici.

AAX sélectionnera les 5 meilleures créations dans les 5 jours ouvrables après la fin de la campagne et émettra des NFT pour les créations sur www.solible.com d’une durée de 7 jours. La moitié du produit des ventes NFT sera reversée au fonds caritatif, l’autre moitié ira sur le compte AAX du créateur. Le produit sera calculé en BTC, sur la base du taux de change en temps réel entre le jeton négocié et le BTC.

Fondé en 2018, l’échange est devenu un leader du marché dans l’espace crypto offrant aux utilisateurs une pléthore de produits innovants sur son échange d’actifs numériques simple à utiliser, rapide et sécurisé. Il est le leader du marché des dérivés cryptographiques pour les investisseurs institutionnels de la région Asie-Pacifique. Au fil des ans, la bourse a connu des taux de croissance massifs enregistrant plus d’un milliard de volumes en novembre 2020.

À propos de AAX

Favorisé par un million d’utilisateurs dans plus de 100 pays, AAX est le premier échange crypto au monde alimenté par la technologie LSEG, et le premier à passer à la norme Satoshi (SATS) pour favoriser l’adoption de Bitcoin.

La bourse facture des frais de 0 $ sur les plus de 80 marchés au comptant, propose des forfaits d’épargne à haut rendement, des marchés à terme très liquides, des remises régulières sur les principaux jetons et une gamme de rampes d’accès qui facilitent l’encaissement et le retrait de la crypto.

Connectant les commerçants, les innovateurs, les artistes NFT, les investisseurs fortunés ainsi que les personnes non bancarisées, la mission d’AAX est d’aider à ancrer les actifs numériques dans le monde réel et d’apporter les avantages d’une monnaie saine à tout le monde. Aax.com

