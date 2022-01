AAX Exchange répertorie ANY, CRO et SOS

AAX proposera des services de dépôt et de retrait pour les crypto-monnaies suivantes à 09h00 (UTC) le 5 janvier 2021 :

Anyswap (TOUT) Devise Crypto.com (CRO) OpenDAO (SOS)

Qu’est-ce que N’IMPORTE QUEL ?

Anyswap est un protocole entièrement distribué qui a été lancé en juillet 2020 pour permettre l’échange de jetons à partir de diverses plates-formes. C’est l’un des nombreux réseaux qui sont entrés dans l’espace DeFi pour faciliter l’échange et l’échange de jetons croisés.

Le système tire sa force de son support de signature ECDSA. Soutenu par la technologie de gestion décentralisée des droits de contrôle (DRCM) de Fusion, Anyswap peut mieux gérer le flux de mouvement des jetons entre les blockchains.

Fusion Network utilise un processus appelé fragmentation de clé privée pour garantir la sécurité des actifs. Les différentes parties de la clé privée ne sont jamais combinées lors des transferts ou des échanges pour augmenter la sécurité.

Qu’est-ce que le CRO ?

Crypto.com Coin (CRO) est le jeton de crypto-monnaie natif de Crypto.com Chain, une blockchain décentralisée open source développée par la société de services financiers, commerciaux et de paiement Crypto.com.

Crypto.com Chain est conçu pour accélérer l’adoption mondiale des crypto-monnaies comme moyen d’augmenter le contrôle personnel sur l’argent, de protéger les données des utilisateurs et de protéger les identités des utilisateurs. La blockchain CRO sert principalement de véhicule qui alimente l’application de paiement mobile Crypto.com Pay.

Qu’est-ce que SOS ?

Le jeton natif OpenDAO est un moyen d’honorer, de protéger et de promouvoir l’industrie des jetons non fongibles (NFT) et ceux qui en font partie. SOS sert de moyen d’indemniser les victimes d’escroqueries OpenSea vérifiées, de soutenir les artistes émergents et les communautés NFT et la préservation de l’art, et d’offrir une subvention aux développeurs pour améliorer l’écosystème $ SOS.

La fonctionnalité décrite ci-dessus sert de mécanisme pour récompenser les utilisateurs d’OpenSea et attirer une attention plus positive sur l’industrie du NFT. De plus, le fait de récompenser les victimes d’escroquerie garantit que le jeton $ SOS peut bénéficier d’une distribution plus large et soulage ceux qui ont perdu de l’argent en raison de tels incidents.

AAX ajoute trois paires de trading au comptant

À 09h00 (UTC) le 6 janvier 2021, AAX ajoutera les paires de trading ANY / USDT, CRO / USDT et SOS / USDT. En utilisant la technologie LSEG, AAX peut faire correspondre les ordres avec une latence ultra-faible pour la meilleure expérience de trading. L’échange est conforme à la norme CCSS, garantissant la sécurité des fonds et des données des clients.

Liquidité profonde

AAX permet aux utilisateurs de négocier des contrats à terme à effet de levier avec une efficacité maximale et un glissement minimal. Il dispose d’une large gamme de systèmes de commande et d’outils commerciaux pour la gestion des risques.

À propos de l’échange AAX

AAX est la première bourse de crypto-monnaie et d’actifs numériques alimentée par le moteur de comparaison Millennium Exchange de LSEG Technology et la première bourse à rejoindre la « plate-forme partenaire » du London Stock Exchange Group. Il est disponible sur le site Web, l’application mobile, l’API et le FIX.

