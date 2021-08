AAX pour accompagner Solana en croissance constante, lister les tokens et organiser des campagnes de remises

Les jetons Solana (SOL / USD) ont augmenté de 10% à 76,92 $ chacun au cours des dernières 24 heures. Les succès de Solana semblent sans fin. Degenerate Ape Academy, un hub NFT, a récemment été lancé sur la plateforme. Quelques jours plus tard, il comptait près de 1 700 utilisateurs, qui avaient effectué des transactions pour l’équivalent NFT de 10 millions de dollars américains.

En avril, les rendements mensuels de Solana ont augmenté de près de 200 %. Solana est passé au-dessus d’un canal de prix ascendant, fixant le nouveau prix de l’ATH lorsqu’il a franchi la résistance à 40 $.

« Au cours de la phase initiale de la course haussière, en particulier à l’approche de mai, nous avions déjà observé que pendant les périodes de récession où même lorsque Bitcoin était en déclin, Solana tirait des bougies vertes. Pour cette raison, AAX a pris la décision de soutenir l’écosystème Solana, de répertorier une gamme des meilleurs jetons basés sur Solana et d’organiser des campagnes de remises autour de Solana », a déclaré Ben Caselin, responsable de la recherche et de la stratégie chez AAX, ajoutant :