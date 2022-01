Aazddin Aajour contre Damian Knyba, en direct, gratuitement sur Fite.tv

Aajour-Dalcaran

Le combat du marocain résidant en Catalogne Aazddin Aajour (4-2-2, 3 KO), que nous avons annoncé sur ESPABOX comme le premier ressortissant ou résident de notre pays à monter sur le ring cette nouvelle année, peut être suivi en direct.

Aajour s’installe en Pologne pour lutter dans les poids lourds contre la promesse locale Damien Knyba (4-0, 2 KO), un énorme et jeune combattant aux bras très longs, donc sa différence avec notre combattant, qui a passé la majeure partie de sa carrière sur le croiseur, sera évidente en termes de taille.

Le gala peut être suivi gratuitement sur FITE.tv en s’inscrivant simplement sur la plateforme, et débutera à 19h00, heure espagnole. Le combat qui nous intéresse le plus, le stellaire de la nuit, est attendu quelques heures plus tard.