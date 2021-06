AB Volvo propose de distribuer le produit de la vente d’UD Trucks

Le logo du constructeur de camions suédois Volvo est représenté au salon du camion IAA à Hanovre

Le conseil d’administration de Volvo (VOLVb.ST) propose que le produit de la vente d’UD Trucks soit distribué aux actionnaires, a annoncé mardi le constructeur de camions suédois.

Volvo a déclaré dans un communiqué que la proposition impliquait une distribution de 9,50 couronnes par action, correspondant à environ 19 milliards de couronnes suédoises (2,3 milliards de dollars), et qu’une assemblée générale extraordinaire se prononcerait sur la proposition le 29 juin.

“Les principaux points positifs sont l’annonce plus tôt que prévu (AGE dès le 29 juin) et le message symbolique du président disant que l’amélioration de la rentabilité du groupe, la résistance aux ralentissements et la solide situation financière sous-tendent la décision”, a déclaré la banque d’investissement Citi dans une note.

AB Volvo et le japonais Isuzu Motors (7202.T) ont finalisé en avril une alliance stratégique annoncée précédemment, qui comprend l’achat par Isuzu des camions UD de Volvo pour environ 20 milliards de couronnes.

