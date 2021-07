Abaisser les barrières : les tarifs douaniers indiens enregistrent une forte baisse de 17,6 % en 2019 à 15 % en 2020

Une baisse soutenue des importations aidera également le pays à réduire son déséquilibre commercial, ce qui, selon certains responsables, non seulement atténuera la pression sur son compte courant, mais stimulera également la croissance de son PIB.

En rupture avec le passé récent, le tarif douanier moyen appliqué par l’Inde est tombé à 15 % en 2020, contre 17,6 % l’année précédente, enregistrant la plus forte baisse annuelle depuis environ une décennie et demie.

Cela reflète une inversion partielle des hausses de droits qui avaient marqué la poussée soutenue de l’Inde pour la substitution des importations par l’autosuffisance et sa réponse à une poussée de protectionnisme commercial dans les économies clés – en particulier les États-Unis et la Chine – ces dernières années. Le tarif est toujours supérieur au niveau de 2014 de 13,5%.

Le tarif moyen pondéré en fonction des échanges (recettes douanières totales en pourcentage de la valeur globale des importations) a également diminué pour une deuxième année consécutive à 7 % en 2019, le plus bas depuis 2014 et contre 10,3 % en 2018, selon la dernière Organisation mondiale du commerce (OMC) Les données.

Cependant, alors que le gouvernement entreprend un examen complet des diverses exonérations de droits de douane au cours de cet exercice, en phase avec une annonce budgétaire, cette baisse des tarifs pourrait s’avérer de courte durée à moins que les impôts sur des dizaines de produits ne soient également réduits.

Alors que le tarif appliqué (moyenne simple) sur les produits agricoles est passé à 34% en 2020 contre 38,8% l’année précédente, le tarif industriel a baissé à 11,9% contre 14,1%. De même, sur la base de la moyenne pondérée par les échanges, les droits de douane sur les produits agricoles sont tombés à 32,5% en 2019, contre 60,7% l’année précédente, tandis que les droits de douane sur les produits industriels sont tombés à 5,8% contre 8%. Ces tarifs sont destinés aux importations en provenance de pays auxquels l’Inde a accordé le statut de nation la plus favorisée (NPF).

L’année dernière, le gouvernement a réduit les droits de douane sur divers produits, notamment l’huile de palme brute, les métaux précieux comme le platine et le palladium, certains carburants, produits chimiques et plastiques, certaines machines et articles électroniques, les articles de sport et le papier journal. Bien entendu, les droits sur certains produits ont également été relevés.

L’Inde a été qualifiée de “roi tarifaire” par l’ancien président américain Donald Trump, qui avait exigé que New Delhi réduise les droits de douane sur un large éventail de produits, même si la plus grande économie du monde est devenue plus protectionniste sous lui.

En réponse, des responsables indiens ont souligné que les tarifs appliqués à New Delhi sont bien inférieurs à la limite autorisée dans le cadre de l’OMC, ou le soi-disant taux consolidé (qui était de 50,8% en 2020). Le tarif moyen pondéré en fonction des échanges est même inférieur à la moyenne simple (Washington ne met en évidence que ce dernier). De plus, contrairement à d’autres grandes économies, l’Inde n’utilise pratiquement pas de barrières non tarifaires pour réprimer les importations qu’elle juge non essentielles ou de qualité inférieure.

Suite à une forte augmentation de sa facture d’importation de pétrole brut en 2018, New Delhi avait ciblé les “importations non essentielles” pour réduire la pression sur son compte courant. Il a de nouveau eu recours à des augmentations de droits de douane sur de nombreux produits en 2019 pour préparer le terrain à son initiative Aatmanirbhar dans un contexte d’escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ces mouvements ont fait fortement augmenter le tarif appliqué (moyenne simple) de 13,8% en 2017 à 17,1% en 2018 et 17,6% en 2019.

Le réexamen proposé de l’exemption des droits de douane fait partie d’un effort plus large visant à promouvoir la fabrication nationale, qui, à son tour, devrait freiner les importations et stimuler les exportations. Une baisse soutenue des importations aidera également le pays à réduire son déséquilibre commercial, ce qui, selon certains responsables, non seulement atténuera la pression sur son compte courant, mais stimulera également la croissance de son PIB.

Les économistes, cependant, ont critiqué la décision de New Delhi de saper la libéralisation, réalisée assidûment au fil des années depuis les années 1990.

L’ancien vice-président de Niti Aayog Arvind Panagariya a averti que les augmentations de droits peuvent être contre-productives. Aucune grande économie n’a connu une croissance de 8 à 10 % sans ouvrir son marché et l’Inde doit réduire ses tarifs industriels à au plus 10 %, a-t-il soutenu.

Dans un article avec Shoumitro Chatterjee l’année dernière, l’ancien conseiller économique en chef Arvind Subramanian a déclaré que l’Inde se repliait sur elle-même. “La demande intérieure prend le pas sur l’orientation vers l’exportation et les restrictions commerciales augmentent, inversant une tendance de trois décennies”, a déclaré le journal. L’Inde bénéficie toujours d’importantes opportunités d’exportation, en particulier dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que l’habillement et la chaussure. “Mais exploiter ces opportunités nécessite plus d’ouverture et plus d’intégration mondiale”, a expliqué le document. Les analystes ont également souligné que les hausses de droits de douane n’avaient pour la plupart pas réussi à contenir les importations, en particulier en provenance de Chine.

L’industrie nationale, quant à elle, réclame plus de protection, arguant qu’en l’absence de réformes structurelles crédibles pour réduire ses coûts (y compris les coûts de la logistique, des salaires, de l’électricité et du crédit) et lui fournir des règles du jeu équitables, permettant une concurrence étrangère accrue est manifestement injuste. Les réformes visant à stimuler la compétitivité de l’économie n’ont pas été entreprises depuis la libéralisation comme elles auraient dû l’avoir, souligne-t-il. Le renforcement de la compétitivité permet non seulement à un pays d’améliorer ses exportations mais aussi de réduire les importations coûteuses.

Comme indiqué dans un rapport de 2016 de HSBC, les goulots d’étranglement intérieurs de l’Inde expliquent 50% du ralentissement des exportations globales (restant la plus grande menace pour ses expéditions sortantes), suivis de la croissance mondiale (33%) et du taux de change (seulement 17%) .