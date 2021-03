Ábalos finalise une proposition de loi sur le logement qui réglementera les loyers dans les zones stressées comme l’exige Iglesias

Bien que la formule exacte soit actuellement inconnue, la nouvelle loi sur le logement comprendra un moyen de réglementer les prix de location dans les zones où il y a des augmentations de prix anormales. Cela a été indiqué ce lundi par le ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, José Luis Ábalos, soulignant que la proposition qu’il prépare pour ce qui devrait être la dernière réunion pour s’accorder sur le projet de loi entre les deux partenaires de la coalition inclure l’aspect de la réglementation des prix des loyers.

Comme il l’a dit, il y aura ce mardi une nouvelle réunion entre les deux partenaires de la coalition, à laquelle Ábalos fait face avec « optimisme » et avec l’intention qu’il sera le dernier à parvenir à un accord, afin que le Conseil des ministres puisse approuver le projet droit.

En ce sens, il a introduit un élément que jusqu’à présent le PSOE et United We peuvent contester, la régulation des loyers, que les socialistes ne jugeaient plus nécessaire et pour les violets était essentielle.

« Nous allons terminer une proposition qui aura une influence sur la régulation des loyers dans les zones stressées », a déclaré Ábalos, qui a également espéré que « avec du travail et nous avancerons » dans un accord au sein de la coalition.

Précisément, la loi controversée sur le logement a eu sa part d’importance ce lundi dans le message avec lequel Iglesias a annoncé qu’il quittait le gouvernement pour être candidat de Podemos à la présidence de la Communauté de Madrid.

Il quittera l’exécutif au début de la campagne électorale, le 17 avril. D’ici là, a-t-il dit, « dans les semaines qui restent, je concentrerai mes efforts sur la suppression de la loi sur le logement que nous négocions au sein du gouvernement ».