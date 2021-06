Bien qu’il soit toujours étroitement impliqué dans l’opération Red Bull, Alex Albon ne trouve pas facile de regarder les courses de Formule 1 depuis les coulisses.

Albon a passé les 12 premières courses de sa carrière en Formule 1 avec l’équipe junior Red Bull, alors nommée Toro Rosso, avant d’être appelé en remplacement de Pierre Gasly pour courir aux côtés de Max Verstappen dans l’équipe senior pour le reste de la campagne 2019.

Albon a conservé son entraînement pour l’année suivante, mais ne ferait pas assez pour convaincre les patrons de Red Bull de le retenir sur la grille pour une autre saison.

Red Bull a plutôt choisi de faire appel à Sergio Perez et cela a forcé Albon à assumer un rôle de réserve et de développement avec l’équipe, car il n’y avait pas non plus de place à l’auberge avec AlphaTauri.

Son remplaçant, Perez, a félicité Albon pour le travail qu’il fait dans les coulisses de Red Bull, mais Albon lui-même n’apprécie pas particulièrement l’expérience d’être sur la touche à regarder.

Encore un super week-end avec @redbullracing ! Cette équipe 🔥🏆💪 https://t.co/QTfl8CuoVI – Alex Albon (@alex_albon) 27 juin 2021

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

“Bien sûr, je joue toujours un rôle dans l’équipe et c’est pourquoi je suis très heureux du fait que Red Bull se porte si bien cette saison de F1”, a déclaré Albon à RacingNews365.

« Mais logiquement, je suis aussi un peu déçu car je ne suis pas moi-même dans la voiture.

« Je suis un sportif et vous aspirez à être le meilleur, c’est pourquoi c’était particulièrement difficile lors de la première course à Bahreïn de voir que je n’étais pas moi-même en compétition. Il reste difficile de regarder les courses de F1 cette saison.

“Parce que je joue toujours un rôle dans l’équipe Red Bull, je peux gérer le fait que je ne pilote pas moi-même en F1 pour le moment, mais ce n’est pas facile.

“J’aimerais piloter moi-même à nouveau en F1 et j’espère qu’à l’avenir je pourrai le faire à nouveau. C’est pourquoi je vais continuer à travailler dur dans le simulateur et maintenant aussi dans la série DTM.

“C’est une catégorie complètement différente, mais c’est bien de pouvoir courir à un niveau compétitif.”

Sur les récents éloges qu’il a reçus de Perez, le pilote anglo-thaïlandais est reconnaissant pour les commentaires mais, à la fin de la journée, il ne fait que son travail.

“Évidemment, c’est très gentil de dire ça, mais en même temps, c’est mon travail.” Albon a déclaré à la publication italienne Gazzetta dello Sport.

«Je n’ai pas besoin de reconnaissance car je pousse en quelque sorte en interne avec l’équipe. Je sais que mon travail est très important et c’est quelque chose que j’aime faire.

«Je sais aussi que le mieux que je puisse faire mon travail en ce moment ne peut que m’aider pour une nouvelle opportunité. Donc, m’assurer que je fais le meilleur travail possible dans tout ce que je fais avec le travail sur simulateur, avec l’analyse, en aidant Max et Sergio.

“Je fais cent dix pour cent de ce que je peux faire parce qu’évidemment disons que si je ne fais pas du bon travail, alors j’aurais moins de chances d’être en F1.”

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !