Abandonner ! Des anti-vaccins «polis» assiègent la maison de Jeremy Vine à cause de la position pro-jab de la BBC | Royaume-Uni | Nouvelles

L’homme de 56 ans s’est rendu sur Twitter plus tôt dans la journée pour révéler que sa femme avait reçu un « avis de responsabilité » écrit par le groupe. L’incident s’est produit au domicile familial du couple à Londres, et un grand groupe de manifestants attendrait de « prendre la rue » si la femme de M. Vine n’acceptait pas le bref en son absence.

Le groupe se serait identifié comme la « résistance » et serait arrivé au domicile familial de M. Vine, qu’il partage avec sa femme et ses deux filles.

Le présentateur de radio n’était pas à la maison à ce moment-là, alors le bref a été présenté à sa femme, la journaliste Rachel Schofield.

S’adressant à Twitter, la star a déclaré à ses 771 000 abonnés que le groupe l’avait laissé « un peu énervé ».

Dans son tweet initial, il a écrit : « Je ne suis pas à la maison en ce moment, alors ces gars-là ont juste signifié une « assignation anti-vaxx » à ma femme à la place.

« Ils sont en colère contre le reportage #CovidVaccine de la BBC. Ils étaient polis, ce dont je suis reconnaissant, mais venir chez moi un dimanche ? Et je suis aussi un peu énervé par la respiration lourde. »

Son message était accompagné d’une vidéo dans laquelle un représentant du groupe élégamment vêtu expliquait que l’avis avait été signifié à l’épouse de M. Vine et qu’ils avaient « expliqué qu’il s’agissait de son travail à la BBC ».

Ils ont également déclaré que cela s’était « passé mieux que prévu » dans les images.

Le présentateur de radio a suivi son message initial avec une deuxième vidéo qui a été filmée avant que la porte de sa propriété ne se produise.

Le présentateur de radio s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux pour publier des menaces supplémentaires qu’il avait reçues du groupe, qu’il a sous-titrées avec « ces personnes sont peut-être un peu plus effrayantes qu’il n’y paraît au premier abord ».

L’un des messages disait: « Tu devrais être énervé, mon pote, ce n’est que le début. »

Tandis qu’une autre personne écrivait : « Attends qu’on vienne avec le nœud coulant Jeremy… »

Une dernière mise à jour a été ajoutée par M. Vine à 16 h 53 lorsqu’une troisième vidéo du groupe a été publiée dans laquelle un homme aborde la situation.

Dans les images, le représentant du groupe explique que leur visite avait été reconnue par la star de BBC Radio 2 et qu’il avait reçu l’avis de responsabilité de sa femme « afin qu’il soit activement servi ».

Il fait référence aux commentaires de Jeremy sur « s’engager mais pas comme ça » et répond par « vous savez qui je suis, vous connaissez mon nom et vous savez probablement où je suis », et demande à la star de l’inviter dans son émission de radio pour discuter davantage des choses. .

Cependant, M. Vine semble ignorer l’identité de l’homme, car accompagnant le message, il a écrit « l’homme à bout de souffle » dans la première vidéo est apparemment ce monsieur. J’ai peur de ne pas savoir qui il est.

Selon le journaliste de la BBC Shayan Sardarizadeh, le monsieur est Michael Chaves, qui dirige une chaîne thématique anti-vaccination sur une plate-forme de messagerie instantanée.

Sur Twitter, ils ont écrit : « Il s’appelle Michael Chaves. Gère une chaîne anti-vax sur Telegram et a été impliqué dans une série de manifestations devant les centres de vaccination et les domiciles de médecins, enseignants, journalistes, etc.

« Il était gravement malade avec Covid le mois dernier mais a refusé d’aller à l’hôpital ».