Abandonner la position de piste a été un facteur clé de la défaite contre Mercedes

Max Verstappen pense que céder sa place de piste à Mercedes a été le facteur crucial de la défaite de Red Bull au Grand Prix de Bahreïn.

Après avoir dominé le week-end et mené les premières étapes de la course depuis la pole position, Verstappen a pris du retard sur l’éventuel vainqueur Lewis Hamilton après que le pilote Mercedes ait effectué son premier arrêt au stand quatre tours plus tôt que lui.

Le pilote Red Bull a réussi à relever un défi de taille pour la victoire dans les derniers tours de la course, mais a perdu après qu’un mouvement de dépassement audacieux au virage quatre a été jugé illégal par le contrôle de la course et Verstappen a été invité à céder la tête à Hamilton. .

Verstappen a déclaré qu’il appréciait la bataille avec la Mercedes, mais les difficultés qu’il a rencontrées en essayant de dépasser Hamilton ont montré l’importance de garder la position sur la piste.

«C’est décevant d’être deuxième. Cela montre encore une fois que la position sur la piste est très importante, même si vous pensez avoir les meilleurs pneus.

«Je fermais assez confortablement mais quand je me suis rapproché [to] Lewis, avec la façon dont le vent était aujourd’hui dans ces virages critiques à basse vitesse, je n’avais tout simplement aucune adhérence. Toujours meilleure adhérence que Lewis, mais pas assez pour vraiment faire la différence.

Ayant perdu la tête au premier tour des arrêts aux stands, Verstappen a utilisé des pneus 10 tours plus frais que ceux de Hamilton lors du dernier relais pour se rapprocher à une distance de frappe de la Mercedes.

«Avec cette voiture, cet avantage disparaît très rapidement une fois que vous obtenez en moins d’une seconde et demie», explique Verstappen. «Avec ces voitures, je pense que ces dernières années, il est très important d’avoir une position sur la piste, et nous avons abandonné cela aujourd’hui.

«Ce tour-là, je lui ai tiré dessus, je pense aussi que le backmarker [Antonio Giovinazzi] ne l’aidait pas vraiment, ce qui lui donnait un peu de claquement, donc ce n’était pas idéal.

«J’ai couru un peu large à la sortie du quatrième virage, donc j’ai dû redonner la position et ensuite il était tout simplement impossible de vraiment y aller. J’étais toujours trop loin derrière. Nous analyserons ce que nous pouvons faire mieux. Aujourd’hui, nous avons clairement montré que la position de la piste était à nouveau la clé. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Bahreïn 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Bahreïn 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: