Abandonner l’intransigeance des DPI dans le domaine des vaccins: l’UE doit réaliser des dérogations cruciales pour la lutte contre Covid-19

L’intransigeance du monde développé – en grande partie l’UE et les pays riches producteurs de vaccins – sur les dérogations temporaires aux brevets pour Covid-19 montre tout son engagement à lutter ensemble contre la pandémie. Alors même que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait écrit avec audace – en octobre de l’année dernière, conjointement avec le directeur général de l’OMS Tedros A Ghebreyesus – que “aucun de nous ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité”, le G20 semble manquer de cette audace action. Un rapport de ., citant un projet de document d’une récente réunion au sommet du G-20, montre que la pression des États-Unis pour des dérogations temporaires aux brevets sur les vaccins portera probablement très peu de fruits; on espérait que l’adhésion des États-Unis à l’Inde et à l’Afrique du Sud – les trois font partie du groupe – dans cet appel persuaderait les autres. Mais, la plupart des autres dirigeants du G20 soutiennent les «licences volontaires», du type qui a permis au Serum Institute of India de produire Covishield, ou le vaccin Oxford-AstraZeneca. Le projet, rapporte ., n’est pas définitif, mais étant donné qu’il est venu comme un compromis sur fond de divisions profondes sur les droits de propriété intellectuelle, la position ne devrait pas changer. L’UE et d’autres fabricants de vaccins de premier plan (à l’exception vraisemblablement de l’Inde) ont plutôt appelé au «partage des brevets» ou au partage des brevets par les titulaires de brevets; bien qu’ils insistent sur le fait qu’il s’agit toujours d’une «décision hostile» pour les sociétés pharmaceutiques détenant des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, elle est moins radicale qu’une renonciation totale.

Il est difficile de comprendre pourquoi le partage des brevets devrait sembler une meilleure option alors que l’objectif est un accès large et peu coûteux aux vaccins. Les opposants à la dérogation aux DPI ont fait valoir qu’il y avait très peu de capacités inutilisées pour fabriquer les vaccins, même si les dérogations devaient être accordées, et qu’il pourrait y avoir des problèmes de qualité. Mais l’acceptation mondiale des vaccins fabriqués en Inde et la période relativement courte dans laquelle l’installation de vaccination contre la fièvre jaune au Sénégal est apparue montrent que ce ne sont pas des défis insurmontables. Une des principales raisons de l’iniquité des vaccins entre les pays riches et pauvres est que les premiers ont contracté une grande partie de l’offre – les pays à revenu élevé ont contracté plus de la moitié des doses confirmées, tandis que les pays à faible revenu en détiennent moins d’un dixième. Il n’est donc pas étonnant que les 27 pays / blocs les plus riches représentent 33% de la vaccination réalisée dans le monde alors qu’ils ne représentent que 10,4% de la population mondiale, selon Bloomberg Vaccine Tracker.

Certains pays riches ont parlé de faire un don de leur stock de vaccins supplémentaire. Bien que cela soit le bienvenu, cette aide peut être loin de répondre aux besoins. Ce qui rend le refus de dérogation encore plus inquiétant, c’est que les pays du G20 se sont retirés de leur engagement initial de «financement intégral» de l’accélérateur ACT de l’OMS qui vise à fournir des tests, des vaccins et des thérapies aux pays pauvres. Au lieu de cela, ils ont maintenant parlé de financement «avec un partage équitable du fardeau». Gardez à l’esprit que l’initiative d’accès aux vaccins Covax dans le cadre de l’accélérateur ACT nécessite 11,7 milliards de dollars en 2020-2021, tandis que les contributeurs n’avaient promis que 9,1 milliards de dollars jusqu’au 12 mai. loin. Les pays du G20, en particulier l’UE et les autres pays européens, doivent réaliser que la tâche à accomplir est de contrôler de manière significative la pandémie, et non simplement de laisser une telle action pour un autre jour.

