Abandonner pour le Millennial Classic des Chemical Brothers

Après Exit Planet Dust de 1995 et 1997 Creusez votre propre trou, tous les yeux étaient rivés sur le crossover UK dance act Les frères chimiques. Le 21 juin 1999, le troisième album de Tom Rowlands et Ed Simons, Surrender, a définitivement scellé leur réputation, en s’appuyant sur leurs excellentes collaborations et leur travail instrumental avec une autre heure d’électro, culminant sur certains de leurs numéros les plus appréciés et en choisissant acclamé par la critique et le succès des charts internationaux en cours de route.

Tout est au top, dès la vibration électro frémissante qui donne le coup d’envoi à l’ouverture de code Morse palpitante et ludique « Music : Reponse », ses filtres de torsion allant directement à la réaction physique qu’il désire. Le début des années 90, la sensation d’entrepôt bleepy du “Under The Influence” à la fois nerveux et percutant, la ligne de basse du morceau a fait ses débuts l’année précédente (dans un mix différent) dans le cadre de la série Electronic Battle Weapon du duo.

Ce double acte d’ouverture est en quelque sorte une mise en place dramatique pour la collaboration la plus médiatisée de l’album, qui met en vedette Bernard Sumner de New Order, avec Bobby Gillespie de Primal Scream aux chœurs. Les pièces de Sumner sont toujours un événement, et le point de repère, balayage, ondulation chic et agressivement hurlant « Out Of Control » s’ajoute au morceau hi-NRG des années 80 de Bobby Orlando « She Has A Way » pour une nouvelle génération. Capturant les Chems dans une maîtrise totale des outils à leur disposition, et avec Sumner résumant l’énergie maniaque des célébrations imminentes du millénaire, la sortie unique de la chanson a également attiré un remix du légendaire DJ britannique Sasha.

Relooké une fois de plus

Faisant suite aux diversions funky et funky de “Orange Wedge”, le “Let Forever Be” psychédélique et psychédélique présente le retour de Noel Gallagher d’Oasis. Il fait suite à sa collaboration à succès avec les Brothers sur Dig Your Own Hole’s “Soleil couchant”, et ont prouvé qu’ils pouvaient pénétrer le grand public aux côtés de tout ce tarif de club crédible. Les Beatles Les influences s’écoulent ensuite dans la section d’ouverture suffisamment langoureuse de la pièce maîtresse de Surrender, “The Sunshine Underground”. Échantillonnant son riff de guitare doucement cosmique à partir d’un morceau de musique de bibliothèque de James Asher, le morceau se transforme finalement en une épopée en constante évolution, légèrement alimentée par la drum’n’bass, parsemée d’un saupoudrage de percussions énergiques, de cymbales délicates et de touches circulaires. Le psychédélisme mis à jour de l’album précédent avait fait un léger retour, mais remanié une fois de plus.

La belle et élégante voix de Hope Sandoval de Mazzy Star se retrouve sur le baume calme du country « Asleep From Day ». Sandal s’est avéré être un choix judicieux de collaborateur du duo indie-conversant, un autre chanteur efficace pour le matériel électronique qui a également collaboré plus tard avec Attaque massive sur “Paradise Circus”, de leur album de 2010, Helgoland.

Bande-son de l’ère du DJ superstar

La ligne de basse roulante et la quête du crochet de Tomorrow’s World-esque de “Got Glint?” fondu dans l’imposant single totémique et bourdonnant « Hey Boy Hey Girl », qui s’appuie sur les précédents succès de big beat du duo et transfère cette énergie dans un nouveau moule, marquant définitivement l’âge du DJ superstar avec son irrésistible, croustillant des pauses hip-hop. (Les faces B de Surrender étaient principalement de nouveaux morceaux plutôt que des remixes, mais Soulwax a par la suite mis à jour avec succès ce classique pour les années 2000.) “Dream On” utilise ensuite les contributions instrumentales et vocodeurs de Jonathan Donahue des étoiles montantes du rock alternatif américain Mercury Rev pour apporter l’album jusqu’à une fin berceuse teintée d’acoustique.

