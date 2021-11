Abandonnez le concessionnaire: Tred lève 25 millions de dollars pour attirer plus d’acheteurs de voitures sur son marché en ligne

Le PDG de Tred Grant Feek. (Tred Photo)

Les nouvelles: Le marché en ligne peer-to-peer Tred a levé 25 millions de dollars de nouveaux financements pour étendre davantage sa plate-forme visant à rendre l’ensemble du processus d’achat et de vente de voitures d’occasion plus rapide et plus facile.

L’essentiel: Les clients de Tred peuvent organiser des essais routiers, dialoguer avec des vendeurs, récupérer une voiture ou la faire livrer sans avoir à se rendre chez un concessionnaire. Les services de Tred aident également dans des domaines tels que le financement automobile, la protection des véhicules, les rapports sur la valeur des véhicules et la protection contre la fraude.

Le voyage: La startup a été lancée en tant que diplômée de Techstars Seattle en 2012 et était initialement un service qui s’associait à des concessionnaires et livrait des voitures au domicile des gens pour des essais routiers et des ventes. Le pivot vers un autre type d’entreprise a commencé en 2015.

« Si vous regardez les marchés en général, ils prennent un peu de temps à se développer car vous devez créer deux entreprises différentes, pour votre offre et votre demande, ce qui est difficile », a déclaré Feek, ajoutant que la majeure partie de 2016 et L’année 2017 a été consacrée à l’automatisation des processus de Trek.

La croissance: Au-delà de Seattle, Tred a désormais des bureaux à Los Angeles, Portland, San Francisco, Dallas, Houston, Austin, San Antonio, Miami, Tampa Bay, Orlando et Jacksonville. Et il vient d’entrer dans six nouveaux marchés, dont Denver, Phoenix, Salt Lake City, Indianapolis, Las Vegas et Chicago.

Le nouvel argent sera utilisé pour développer les produits, les emplacements, les partenariats et l’équipe d’ingénieurs de l’entreprise. Tred emploie environ 30 personnes.

Les bailleurs de fonds : Des investisseurs nouveaux et existants ont participé au cycle de série B, notamment Vivek Raj chez Geneses Investments ; Nowlake Technologies dirigé par Ian Anderson; et Paul Kerwin et Mike Kraus à CUNA MG. Tred a levé 37 millions de dollars à ce jour.

L’industrie: Tred est en concurrence avec un certain nombre d’autres marchés automobiles en ligne, notamment Carvana, Vroom et Carvago.

La pandémie a créé un changement majeur dans la façon dont les gens font leurs achats, et les ventes de voitures, qui nécessitent généralement un temps sérieux et un engagement en personne, se déplacent également en ligne. Tred en profite et Feek ne pense pas que la tendance s’inversera après la pandémie, car les gens sont devenus plus à l’aise pour acheter plus de choses numériquement.

Le choc de l’offre affectant les concessionnaires automobiles et les fabricants de pièces détachées est également une aubaine pour Tred, car les retards ont accru la concurrence pour ceux qui s’approvisionnent en voitures auprès de vendeurs privés.

« Nous avons beaucoup grandi au cours des deux dernières années », a déclaré Feek, à cause de ces deux tendances.

Dernier mot: « Nous voyons un avenir où les gens font des transactions de voitures beaucoup plus régulièrement, tous les ans ou tous les deux ans, en utilisant simplement leur téléphone au lieu d’utiliser le modèle traditionnel de Craigslist ou de concession tous les 10 ans », a déclaré Feek. « Nous sommes donc très enthousiastes quant à l’avenir de l’espace et nous sommes vraiment ravis d’aller à l’échelle de notre modèle et, espérons-le, d’être l’une des principales plates-formes que les gens utilisent pour cela. »