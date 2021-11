Abandonnez les AirPods pour l’une de ces premières offres Black Friday Beats

Si vous attendez de voir quelles offres AirPods sont disponibles ce Black Friday, assurez-vous de ne pas dormir sur certaines des excellentes offres de casque Beats en cours en ce moment. Bien que les AirPods soient clairement les écouteurs les plus populaires d’Apple, sa gamme Beats offre la plupart des mêmes smarts avec une plus grande variété de modèles et de couleurs pour répondre à différents besoins et goûts.

Vous n’avez même pas non plus à attendre que le Black Friday commence officiellement à enregistrer. Aujourd’hui, chez Amazon, plusieurs modèles d’écouteurs et d’écouteurs Beats sont réduits à des prix bas de tous les temps, ce qui en fait le moment idéal pour mettre à niveau votre jeu audio.

La vente comprend certains des derniers modèles de Beats comme les Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Studio Buds ainsi que certains favoris de Beats populaires comme les écouteurs sans fil Studio3 et Solo3 que nous avons examinés favorablement.

Les premières offres de casques Black Friday Beats

Depuis qu’Apple a acheté Beats, il a continué à sortir de nouveaux modèles et les derniers écouteurs et écouteurs offrent tous un couplage en un clic avec les appareils Apple tout en continuant à fonctionner avec Android et d’autres appareils Bluetooth.

Dans le passé, Beats était connu pour son son légèrement grave. Ce n’est pas tellement le cas ces jours-ci, bien que le réglage soit encore un peu différent de la gamme AirPods d’Apple. Si vous n’êtes pas fan du son des AirPods, il est tout à fait possible que vous aimiez le meilleur son des écouteurs Beats.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.