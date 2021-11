Abandonnez vos fils avec 50 % de réduction sur le meilleur chargeur sans fil de Belkin pour Android

Il y a peu de choses aussi satisfaisantes à la fin d’une journée épuisante que de poser son téléphone sur un bon chargeur sans fil et de s’évanouir. Pas de tâtonnement pour les fils dans l’obscurité. Impossible de comprendre pourquoi il ne rentrera pas correctement parce que nous sommes passés à l’USB-C et qu’il n’y a plus de « côté droit » à coller comme nous l’avons fait avec le micro-USB. Il suffit de le poser, de voir la petite animation de chargement, puis de se retourner et de sortir pour la nuit.

Si vous avez économisé des centaines avec une offre téléphonique Black Friday ou avez profité des échanges insensés de Verizon ou d’AT&T pour obtenir un Pixel 6 gratuit, rendez-vous service à vous-même et à votre nouveau téléphone. Passez au sans fil et ne vous inquiétez plus jamais de brancher votre téléphone mal à 3 heures du matin.

Support de charge sans fil Belkin BoostCharge 15W (économisez 50 %)



Plus élégant et adaptable que le nouveau Google Pixel Stand et beaucoup plus petit que le support de charge sans fil de Samsung, le support Belkin BoostCharge prend en charge une charge de 15 W sur les Pixel, de 10 W sur le Galaxy et de 7,5 W sur les iPhones.

23 $ sur Amazon

Si vous avez déjà acheté un chargeur sans fil, vous saurez qu’il y a près d’une douzaine de choses que vous devez considérer avant d’en acheter un, de la taille et du placement de la bobine aux profils et entrées pris en charge. Heureusement, le Belkin BoostCharge couvre toutes vos bases dans un profil mince et moderne.

La prise en charge EPP signifie que vous bénéficierez d’une charge à grande vitesse sur le Pixel 3-5 et d’une charge sans fil de 15 W sur le Pixel 6 et 6 Pro. Ce n’est pas tout à fait la charge sans fil de 23 W fournie par le Pixel Stand de 2e génération, mais pour un quart du prix, je ne me plains pas. Les téléphones Samsung se chargeront à 10 W – alors que certains téléphones Samsung prennent en charge 15 W, il s’agit d’un profil Samsung propriétaire qui n’est disponible qu’avec le support à 80 $ de Samsung. Vous pouvez également charger les iPhones à 7,5 W et tous les autres téléphones sans fil à 5 ​​W.

Ce support n’est pas l’aimant à poussière que le Pixel Stand d’origine était, facile à nettoyer toutes les quelques semaines ou quelques mois car il repose sur votre bureau ou votre chevet. Vous ne vous inquiétez pas non plus de la surchauffe de votre téléphone sur ce support. Bien qu’il puisse charger à des vitesses plus élevées, la charge ralentira lorsque les choses se réchaufferont afin que votre téléphone ou sa batterie ne soient pas endommagés comme ils le sont sur d’autres chargeurs.

La prise micro-USB à l’arrière serait gênante dans d’autres circonstances, mais Belkin expédie ce chargeur avec un câble et un adaptateur secteur QuickCharge 24 W, il n’y a donc aucun problème à rechercher un ancien câble. Si le câble n’atteint pas assez loin, cependant, je suis sûr que vous avez plus que quelques vieux câbles micro-USB que vous pouvez extraire des vieux téléphones pour les brancher.

