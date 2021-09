Abba annonce son retour avec un nouvel album et des concerts virtuels

Voyage mettra en vedette 10 nouvelles chansons, dont deux sont sorties aujourd’hui: “I Still Have Faith in You” et “Don’t Shut Me Down”. L’album complet sera disponible le 5 novembre. “Ça a commencé avec deux chansons et puis on s’est demandé, pourquoi ne pas faire un album entier”, ont expliqué Björn Ulvaeus et Benny Andersson à travers Live dans lequel ils ont sorti la surprenante nouvelle.

Le développement des concerts a pris des mois et l’aide d’une équipe de 850 personnes qui a réussi à capter les mouvements des chanteurs à la perfection et était en charge de la compagnie Lumière industrielle et magie du créateur de Star Wars, Georges Lucas, nous vous garantissons donc qu’ils en vaudront la peine. Les billets seront en vente prochainement 7 septembre.