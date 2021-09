‘Abba’ Bjorn Ulvaeus lance une campagne contre les redevances musicales

in

22/09/2021 à 09:54 CEST

SPORT.es

L’étoile d’Abba Bjorn Ulvaeus a lancé une campagne pour s’assurer que les musiciens ne perdent pas des millions de livres en royalties. Le plan, appelé Overdue Credits, vise à garantir que tous les auteurs-compositeurs et musiciens sont correctement identifiés lorsqu’une chanson est enregistrée.

À l’heure actuelle, les données sont incomplètes, mais cela signifie qu’environ 500 millions de livres sterling ne sont pas allouées ou sont mal allouées dans le monde chaque année. “Cela arrive fréquemment”, a déclaré Ulvaeus à la BBC. “Ce qui signifie que les services de streaming ne savent pas qui payer.”

Le programme garantira également que les fans voient les crédits des chansons corrects, des auteurs et producteurs aux musiciens et producteurs de la session. “Nous voulons revenir à cette expérience que nous avons eue lorsque nous avons ouvert un LP à double pochette et écouté les chansons tout en lisant les notes”, a expliqué Ulvaeus. “Je pense que c’est une expérience très précieuse qui manque aux jeunes auditeurs d’aujourd’hui.”