ABBA lance de nouvelles chansons, annonce l’album ‘Voyage’, émission numérique 2022

ABBA ont annoncé aujourd’hui la confirmation de leur retour pour la première fois en 40 ans, avec deux nouvelles chansons, un nouvel album complet à venir et, en 2022, un concert numérique révolutionnaire spectaculaire.

Le quatuor d’Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid, l’un des groupes pop les plus réussis de tous les temps, n’a pas seulement enregistré deux nouvelles chansons disponibles aujourd’hui, « I Still Have Faith In You » et « Don’t Shut Me Down ”, mais ont terminé un tout nouvel album, Voyage. Ils ont travaillé dessus ensemble au studio de Benny, Riksmixningsverket, à Stockholm, pour une sortie par Universal Music Group le 5 novembre.

“I Still Have Faith In You”, qui a un clip réalisé par Shynola, est une pièce atmosphérique au tempo lent qui se construit de façon spectaculaire avec des chœurs harmonisés et un accompagnement de guitare rock. “Don’t Shut Me Down” commence également lentement, mais s’accélère rapidement avec un rythme contagieux. Les deux morceaux ont des voix puissantes et des paroles intelligentes qui ont caractérisé le recueil de chansons du groupe au cours de leurs premières années ensemble.

Le titre de l’album reflète l’expérience live à venir, ABBA Voyage, qui ouvrira le 27 mai 2022 à l’ABBA Arena spécialement construit. L’arène ultramoderne d’une capacité de 3 000 places sera située au Queen Elizabeth Olympic Park à Londres.

« Cela faisait longtemps que nous n’avions pas fait de musique ensemble », déclarent les quatre membres d’ABBA. « Presque 40 ans, en fait. Nous avons fait une pause au printemps 1982 et maintenant nous avons décidé qu’il était temps d’y mettre fin. Ils disent qu’il est imprudent d’attendre plus de 40 ans entre les albums, alors nous avons enregistré une suite à The Visitors.

« À vrai dire, la principale inspiration pour enregistrer à nouveau vient de notre implication dans la création du concert le plus étrange et le plus spectaculaire dont vous puissiez rêver. Nous allons pouvoir nous asseoir dans un public et nous regarder nous-mêmes interpréter nos chansons sur une scène dans une arène construite sur mesure à Londres au printemps prochain. Bizarre et merveilleux!”

L’expérience de concert mettra en vedette des versions numériques d’ABBA qui ont été créées après des semaines et des mois de techniques de capture de mouvement et de performance, impliquant les quatre membres du groupe et une équipe de 850 personnes d’Industrial Light & Magic de George Lucas. Il s’agit de la première incursion de l’entreprise dans la musique. La pré-inscription pour les billets s’ouvre à 18 h 00 BST ce soir (2) le abbavoyage.com. Les billets seront en vente générale à partir du mardi 7 septembre prochain.

Le concert d’ABBA Voyage est réalisé avec l’aide de la productrice Svana Gisla (David Bowie Blackstar/« Lazarus », Beyoncé et Jay Z pour HBO, Springsteen et moi) ; le producteur Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean – “In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again); le réalisateur Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I); co-producteur exécutif Johan Renck (Spaceman, David Bowie Blackstar/« Lazarus », Chernobyl) ; et le chorégraphe Wayne McGregor CBE (The Royal Ballet, Compagnie Wayne McGregor, Ballet de l’Opéra de Paris).

« La magie d’ABBA et les efforts herculéens de toute cette magnifique équipe atteignent aujourd’hui un jalon tant attendu », déclarent Gisla et Andersson. « Pouvoir enfin partager cette entreprise avec le monde est un moment de fierté pour nous et nous sommes impatients de vous accueillir dans notre arène à East London, un endroit où nous sommes si heureux d’être. »

Le réalisateur de Notes Walsh : « J’ai vu ABBA remporter le concours Eurovision de la chanson en 1974, et je n’avais jamais imaginé que 47 ans plus tard, je serais avec eux dans ce voyage extraordinaire. La vie est parfois étrange et merveilleuse.

McGregor réfléchit : « Imaginez : grandir dans le nord de l’Angleterre dans les années 70 et apprendre la danse de salon, la danse latine et disco sur les incroyables chansons d’ABBA. J’avais 8 ans et j’étais totalement transportée. Avance rapide jusqu’en 2020, être en Suède et danser avec ABBA – dans la vraie vie ! J’étais sur le point d’avoir 50 ans et j’étais à nouveau totalement transporté. C’est la magie d’ABBA.

« Nous avons partagé de nombreuses aventures créatives et joyeuses avec une équipe collaborative audacieuse pour rendre l’impossible possible pour ABBA Voyage : magie technologique, immersion de pointe et innovation en matière de divertissement », poursuit-il. « Et toujours dans son cœur brûlant, nous avons simplement de nouvelles chansons, de nouveaux mouvements, des chansons classiques, des mouvements classiques : ABBA est la DANSE et le sera toujours. Rendez-vous sur la piste de danse.

Sir Lucian Grainge, PDG d’Universal Music Group, déclare : « Depuis le tout début de ma carrière, et ayant eu le privilège de travailler directement avec eux pendant de nombreuses années depuis, ce fut une immense joie d’être entouré d’ABBA et de leurs musique. Leur créativité sans limite et leurs mélodies intemporelles nous donnent envie de nous associer à eux dans tout ce qu’ils font, car nous savons que ce sera tout simplement génial.

Les billets pour ABBA Voyage seront disponibles à partir de 10h00 BST le dimanche (5) pour les fans qui ont pré-commandé l’album sur la boutique officielle ABBA, et à partir de 10h00 le 6 septembre pour ceux qui se sont pré-inscrits. La vente générale commence à 10 h BST le 7 septembre à abbavoyage.com.

‘Merci pour l’attente’

Dans d’autres commentaires publiés aujourd’hui à propos de leur retour, ABBA ajoute : « À vous tous qui nous avez patiemment suivi d’une manière ou d’une autre ces dernières décennies : merci d’avoir attendu – il est temps qu’un nouveau voyage commence. Nous l’appelons simplement Voyage et nous naviguons vraiment dans des eaux inexplorées. Avec l’aide de nos jeunes nous, nous voyageons dans le futur. Ce n’est pas facile à expliquer, mais cela n’a pas été fait auparavant.

Benny déclare : « Il est difficile de dire quelle a été la chose la plus joyeuse pour moi avec ce projet. Si c’est l’implication dans la création du concert avec tout le monde ou le retour en studio ensemble après 40 ans. Je pense qu’entendre à nouveau Frida et Agnetha chanter est difficile à battre. Lorsque vous viendrez dans l’arène, vous nous retrouverez tous les quatre avec un groupe de 10 musiciens absolument glorieux. Et même si ce n’est pas en chair et en os, nous serons là, grâce au travail de l’équipe créative et d’ILM.

Anni-Frid ajoute : « Ces premières sessions en 2018 étaient tellement amusantes et quand Benny a appelé et m’a demandé si j’envisageais de chanter un peu plus, j’ai sauté dessus ! Et quelles chansons !! Mon respect et mon amour vont à ces auteurs-compositeurs exceptionnellement talentueux et vraiment géniaux ! Quelle joie de travailler à nouveau avec le groupe. Je suis tellement content de ce que nous avons fait, et j’espère sincèrement que nos fans ressentent la même chose.

Agnetha commente : « Quand nous nous sommes remis ensemble en studio, je ne savais pas à quoi m’attendre… mais le studio d’enregistrement de Benny est un environnement tellement convivial et sûr, et avant que je le sache, je m’amusais vraiment ! J’ai peine à croire qu’enfin, le moment est venu de partager cela avec le monde !

Bjorn complète les commentaires du groupe en disant à propos d’Agnetha et d’Anni-Frid : « Ce sont des chanteurs tellement incroyables ces deux-là, j’ai été complètement sidéré par la façon dont ils ont livré ces chansons. Ce sont de vrais musiciens ; totalement pas impressionné par le glamour de la pop star mais s’amusant toujours à être créatif dans un studio d’enregistrement. Le projet Voyage nous a insufflé une nouvelle vie à plus d’un titre.

Collectivement, ABBA conclut : « Alors, encore une fois, merci d’avoir attendu ! Nous espérons vous voir dans l’ABBA Arena et oui – voyez – parce que nous avons infusé une bonne partie de notre âme dans ces avatars. Il n’est pas exagéré de dire que nous sommes de retour.

Écoutez le meilleur du catalogue légendaire d’ABBA ici.