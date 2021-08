ABBA partage l’interprétation au piano de ‘Dancing Queen’ dans la première vidéo de TikTok

Après des mois de demandes de fans, le légendaire groupe pop suédois ABBA a finalement rejoint TikTok. Le groupe a fait ses débuts sur l’application vidéo virale dimanche lorsqu’ils ont partagé un clip d’un jeu de mains effectuant une interprétation au piano du single smash mondial “Reine de la danse. ” En moins de 24 heures, la vidéo a accumulé plus d’un million de vues et près de 200 000 likes.

“Nous sommes ravis d’accueillir Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid sur TikTok, apportant leur musique phénoménale aux fans nouveaux et anciens du monde entier”, a déclaré Paul Houricanin, responsable des opérations musicales de TikTok, dans un communiqué.

Avec leur Débuts sur TikTok, le catalogue complet de musique d’ABBA a été mis à disposition pour une utilisation sur l’application. Des morceaux comme “Money, Money, Money”, “Dancing Queen”, “Gimmie ! Donne-moi ! Donne-moi !” et plus, plus de 10 000 vidéos ont été créées en utilisant la musique officielle du groupe. Dans la tendance virale #DancingQueenChallenge sur l’application, qui compte plus de 169 millions de vues, les fans ont tenté de chanter le morceau emblématique sans reprendre leur souffle.

“Avec l’un des catalogues de musique les plus reconnaissables jamais créés, leur métier unique d’écriture de chansons transcende vraiment les générations et a inspiré les mélomanes pendant des décennies”, a poursuivi Houricanin.

« Notre communauté nous a déjà montré avec ses propres créations que c’est la musique qu’elle attendait et nous sommes ravis de voir comment ABBA peut inspirer une nouvelle génération de fans, déclenchant une nouvelle vague de créativité musicale avec les succès qui ont défini la pop depuis si longtemps.

ABBA a suivi sa vidéo “Dancing Queen” avec une brève vidéo sous-titrée: “Merci d’avoir attendu, le voyage est sur le point de commencer.” Le visuel porte la date du 2 septembre 2021 et a été visionné plus de 124 000 fois.

Le nouveau teasing expérimenté, surnommé #ABBAVoyage, est le dernier buzz du groupe depuis sa pause il y a 39 ans.

Écoutez le meilleur d’ABBA sur Apple Music et Spotify.