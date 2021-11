ABBA partage une nouvelle bande-annonce de concert pour les spectacles ‘Voyage’

ABBA ont partagé une nouvelle bande-annonce de concert pour leur prochain Spectacles de voyages, en examinant de plus près les versions numériques du groupe pop.

L’année prochaine, le légendaire groupe suédois tiendra une série de concerts dans sa propre ABBA Arena construite à cet effet au Queen Elizabeth Olympic Park dans l’est de Londres. Plutôt qu’Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus et Benny Andersson apparaissant aux spectacles eux-mêmes, les versions « ABBA-tar » des musiciens offriront des performances du large éventail de succès et de classiques bien-aimés d’ABBA.

La bande-annonce donne quelques indices sur ce à quoi s’attendre des concerts, avec des figures numériques électrisantes jouant le single autonome d’ABBA de 1978 « Ville de nuit d’été”. Dans la vidéo, ils présentent également une chorégraphie, interagissent avec les caméras et semblent jouer des instruments.

« Un concert de 40 ans en préparation », lit-on sur un écran titre, faisant référence au temps écoulé depuis qu’ABBA a joué pour la dernière fois en direct ou a sorti un album.

D’autres billets ont également été libérés pour ABBA Voyage, les réservations étant désormais ouvertes jusqu’en décembre 2022. Vous pouvez réserver des billets ici. ABBA Voyage est réalisé par Baillie Walsh (Springsteen And I, Being James Bond) et produit par Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé et Jay-Z pour HBO) et Ludvig Andersson (And Then We Danced, Mamma Mia! Here We Go Again).

Le groupe suédois très apprécié a également travaillé sur de nouvelles musiques, avec un tout nouvel album – également appelé Voyage – devrait être publié demain (5 novembre). Le quatuor a partagé jusqu’à présent trois morceaux du disque, le plus récemment sous la forme de l’exubérant « Juste une idée. » Ce morceau a été initialement enregistré en septembre 1978, mais n’a pas été intégré à l’album sur lequel le groupe travaillait à l’époque, Voulez-Vous en 1979.

« C’est une bonne chanson avec de superbes voix », a déclaré Ulvaeus à propos de « Just A Notion » qui n’avait pas été enregistré il y a des décennies. «Je sais que nous l’avons joué à un éditeur en France et à quelques autres personnes en qui nous avions confiance et, autant que je me souvienne, ils l’ont beaucoup aimé. C’est donc un mystère et cela restera un mystère.

« Maintenant, Benny a enregistré une nouvelle piste d’accompagnement à laquelle nous avons ajouté une batterie et des guitares, mais toutes les voix proviennent des pistes originales de 1978. D’une certaine manière, cela démontre ce que nous prévoyons de faire avec ABBA Voyage en 2022. Là, nous aurons un groupe live, mais toutes les voix proviendront des anciens enregistrements.

ABBA’s Voyage sort le 5 novembre et est disponible en pré-commande.