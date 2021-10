ABBA partage une nouvelle chanson exubérante, Just A Notion, From Voyage

Après avoir teasé son arrivée imminente en début de semaine, ABBA a partagé son troisième nouveau single depuis l’annonce de ses retrouvailles le mois dernier, un morceau exubérant intitulé « Just A Notion » qui figurera sur le prochain album Voyage à sa sortie le 5 novembre. Vous pouvez le consulter ci-dessous.

La chanson – qui fait suite à ABBA les singles de retour « I Still Have Faith in You » et « Don’t Shut Me Down » – ont été initialement enregistrés en septembre 1978 mais n’ont pas fait la coupe finale du sixième album studio des hitmakers suédois Voulez-vous l’année suivante.

La nouvelle version de « Just A Notion » propose des instrumentaux mis à jour, mais conserve les voix de l’enregistrement original. Dans un communiqué, Björn Ulvaeus d’ABBA a décrit le nouveau single comme « une chanson ridiculement joyeuse » et que « j’espère que cela vous remontera le moral en ces temps sombres! »

Ulvaeus a poursuivi en expliquant dans une déclaration d’accompagnement qu’il n’avait « aucune idée » pourquoi « Just A Notion » n’avait pas été choisi pour être inclus dans Voulez-Vous.

« C’est une bonne chanson avec une excellente voix. Je sais que nous l’avons joué à un éditeur en France et à quelques autres personnes en qui nous avions confiance et, autant que je me souvienne, ils l’ont beaucoup aimé. C’est donc un mystère et cela restera un mystère », a-t-il déclaré.

« Maintenant, Benny a enregistré une nouvelle piste d’accompagnement à laquelle nous avons ajouté une batterie et des guitares, mais toutes les voix proviennent des pistes originales de 1978. D’une certaine manière, cela démontre ce que nous prévoyons de faire avec ABBA Voyage en 2022. Là, nous aurons un groupe live, mais toutes les voix proviendront des anciens enregistrements.

La tournée ABBA Voyage verra une version «numérique» d’ABBA (pas des hologrammes) se produire aux côtés d’un groupe de 10 musiciens. La série de spectacles se déroulera dans l’ABBA Arena spécialement conçu à cet effet et d’une capacité de 3 000 places. au Queen Elizabeth Olympic Park de Londres, à partir du 27 mai 2022.

Le groupe a également annoncé aujourd’hui qu’au début du mois prochain, d’autres billets seront mis en vente pour les spectacles ABBA Voyage de l’année prochaine de leur site officiel.

Des billets supplémentaires seront mis en vente à partir de 10h le 3 novembre. Une prévente pour les clients d’Amazon UK qui précommandent une copie physique de l’album « Voyage » débutera le 1er novembre, avec une fenêtre de réservation prioritaire pour les abonnés à la base de données Abba Voyage. le 2 novembre.

Voyage marquera le premier album de nouveau matériel d’ABBA en quatre décennies, après The Visitors en 1981. Les précommandes de l’album ont battu des records au Royaume-Uni après que plus de 80 000 exemplaires aient été achetés au cours de ses trois premiers jours de disponibilité.

Pré-commande Voyage, sortie le 5 novembre.