ABBA présente le clip du nouveau single de Noël « Little Things »

ABBA ont créé le clip de leur joyeux nouveau single de vacances « Petites choses», qui marque la première chanson officielle de Noël du groupe pop. Le visuel doux suit un groupe d’enfants qui ont entrepris de créer leur propre interprétation d’un concert d’ABBA Voyage.

« Benny m’a joué la mélodie et nous savions tous les deux que c’était une chanson de Noël. Il n’y a jamais eu le moindre doute à ce sujet », a déclaré Björn à propos du single lors des questions et réponses sur Twitter d’ABBA plus tôt cette année. C’est tellement calme et doux et j’ai imaginé un matin de Noël tôt plutôt qu’une nuit de Noël.

« De petites choses comme mon toucher doux / C’est incroyable, ma chérie, que si peu puisse accomplir autant / De petites choses comme ton sourire endormi / Alors qu’un tout nouveau jour se lève, c’est un beau matin de Noël / Et pourquoi ne restons-nous pas au lit un moment ? / Bientôt, ils se réveilleront de leurs rêves / Des enfants éclatant de rires et de cris », chante le groupe dans le premier couplet de « Little Things ».

Pour redonner pendant la saison des vacances, ABBA fera don des bénéfices de « Little Things » au Fonds mondial de protection de l’enfance de l’UNICEF, qui vise à protéger les jeunes filles contre la violence et à les autonomiser.

« Nous pensons qu’il est impossible d’éradiquer la pauvreté sans l’autonomisation des femmes », ABBA’ Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid. partagé dans un communiqué.

« C’est pourquoi nous soutenons l’UNICEF dans la protection des filles contre les violences sexuelles et leur autonomisation par le biais du Fonds mondial de protection de l’enfance. Nous l’avons fait pendant de nombreuses années avec notre chanson ‘Chiquitita’ et maintenant nous avons décidé d’offrir un cadeau de Noël à l’UNICEF sous la forme d’une deuxième chanson : ‘Little Things’ de notre album ‘Voyage’.

Voyage est arrivé en novembre en tant que premier effort complet du groupe en 40 ans. L’album a fait ses débuts au n ° 1 au Royaume-Uni et a valu au groupe une nomination aux GRAMMY pour le disque de l’année via le single « I Still Have Faith in You ».

Diffusez ou achetez « Little Things ».