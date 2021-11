ABBA présente ‘Voyage’, leur nouvel album, près de 40 ans après leur séparation – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le légendaire groupe pop suédois ABBA a présenté vendredi son nouvel album, ‘Voyage’, près de 40 ans après leur séparation.

Agnetha, Bjorn, Benny et Anni-Frid, qui forment l’acronyme ABBA, n’ont pas sorti de nouvelle musique depuis leur séparation en 1982, un an après la sortie de leur album ‘The Visitors’.

Après des années de spéculation et de multiples morceaux, le groupe a finalement annoncé la réunion et le nouvel album en septembre dernier, et a sorti les singles « I Still Have Faith » dans « You and Don’t Shut Me Down ».

Sur leurs réseaux sociaux, les interprètes de ‘tubes’ célèbres comme ‘Dancing Queen’ ou ‘Mamma Mia’, ont partagé leur enthousiasme pour le retour : « Nous sommes sur le chemin du retour ! Merci de nous avoir attendus. » ‘Voyage’ est le concert que nous avons toujours voulu donner à nos fans. Le voyage est sur le point de commencer », écrivaient-ils en septembre dernier.

‘Voyage’, de 10 chansons, n’est pas le seul album que le groupe publiera. Ils prévoient ensuite d’organiser une série de concerts en direct, «ABBA Voyage», du 27 mai au 2 décembre 2022 à l’ABBA Arena, une salle d’événements spécialement construite dans le parc olympique Elizabeth II de Londres.

De même, lors des concerts, les spectateurs pourront observer leurs avatars numériques, surnommés ‘ABBAtars’, qui sont une personnification numérique du jeune groupe des années 1970.

Pour les créer, les musiciens eux-mêmes ont interprété toutes les chansons de l’album sous leur forme actuelle, avec toutes les expressions faciales et les mouvements nécessaires. Cependant, ils portaient des combinaisons spéciales avec des milliers de capteurs pour capturer et enregistrer chaque mouvement. Tout cela a été filmé par 160 caméras. Ainsi, grâce à la technologie de capture de mouvement, les figures et les visages des musiciens de 1979 prendront vie.

C’est le résultat d’un projet de plusieurs années, conçu en collaboration avec Industrial Magic and Light, une société d’effets spéciaux du créateur de « Star Wars » George Lucas.

La complexité technique et sans précédent du projet a conduit les producteurs à construire une salle spéciale pour ce spectacle unique et irremplaçable.

À première vue, le nouvel album du groupe légendaire, écrit et enregistré dans l’esprit original, mais alimenté par les dernières technologies, semble être un spectacle unique qui promet que le vieil ABBA fait un pas dans le futur. Mais pour les musiciens eux-mêmes, le nouvel album et les concerts à venir seront la dernière étape de leur glorieuse carrière.