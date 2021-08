ABBA publie des versions 4K HD de vidéos musicales classiques

ABBA ont dévoilé des versions 4K HD de vidéos classiques, notamment “Bonne année”, “Waterloo”, “Mamma Mia” et “SOS. ” C’est la première fois que ces vidéos intemporelles sont disponibles en haute définition.

Les vidéos d’ABBA ont été à l’honneur ces derniers temps, en tant que visuel phare de “Dancing Queen” atteint le cap des 500 millions de vues en mai. Ce clip est également disponible en 4K.

La vidéo originale a été réalisée par Lasse Hallström, collaborateur fréquent d’ABBA, et tournée au printemps 1976 à la discothèque Alexandra dans le centre de Stockholm. Il a longtemps été la source d’un enthousiasme sans fin parmi les fidèles du groupe, inspirant des clips YouTube sur leurs pas de danse dans le film et menant à la séquence du film à succès de 2008 Mamma Mia! dans lequel Donna, interprétée par Meryl Streep, et ses amis chantent et dansent sur la chanson.

“Dancing Queen” a été écrit par les membres du groupe Benny Andersson et Björn Ulvaeus avec le manager d’ABBA et co-fondateur de Polar Music Stig Anderson. Il avait pour titre provisoire “Boogaloo” et s’inspirait du premier smash disco “Rock Your Baby” de George McCrae. La chanson a longtemps été l’un des points forts incontestés du catalogue sans égal des superstars suédoises. Il est devenu n ° 1 au Royaume-Uni et aux États-Unis – leur seul record américain – et dans 15 pays à travers le monde, de l’Australie au Japon et dans toute l’Europe.

En novembre 2020, l’Official Charts Company du Royaume-Uni a fait le point sur la popularité indestructible de “Dancing Queen” en le nommant n ° 1 parmi les plus grandes chansons d’ABBA en Grande-Bretagne. Il a été crédité de ventes à ce point de 1,55 million, ce qui en fait leur seul million de ventes au Royaume-Uni, bien devant la chanson n ° 2 de la liste, “Super Trouper” des années 1980, qui était leur dernier sommet des charts dans le territoire (pour l’instant), avec des ventes de 978 000.

Visitez la page YouTube officielle d’ABBA pour diffuser des vidéos en 4K HD.