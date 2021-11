Abba : Quel âge ont les membres du groupe et quand ont-ils tourné pour la dernière fois ?

Le nouvel album d’Abba est sorti aujourd’hui (Photo: Michael Ochs Archives)

Dancing Queen du monde entier vous remercie pour la (nouvelle) musique alors qu’Abba a sorti son dernier album studio, Voyage, ce matin.

Les fans attendent avec impatience la reformation du groupe pop suédois depuis des mois après avoir commencé à faire allusion à une réunion.

Et, alors qu’ils ont fait attendre les fans pendant près de 40 ans, nous sommes sûrs que vous avez dépensé votre argent, votre argent, votre argent pour acheter des billets pour la tournée Voyage du groupe l’année prochaine.

Mais quel âge ont les sensations pop Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad, et quand sont-ils montés sur scène pour la dernière fois ?

Quel âge ont les membres d’Abba maintenant ?

Les membres d’Abba sont maintenant tous septuagénaires. Agnetha a 71 ans, Björn est le membre le plus âgé à 76 ans, Benny a 74 ans et Anni-Frid a 75 ans.

Anni-Frid aura bientôt 76 ans, car son anniversaire est le 15 novembre. On dirait que cette reine de la danse est un Scorpion !

Le groupe a eu sa grande rupture avec Waterloo en 1974 (Photo : Fin Costello/Redferns via .)

Le groupe a été formé en 1972 – le nom « Abba » venant de leurs quatre premières initiales.

Ils avaient tous connu un certain succès musical avant la formation du groupe, mais ils ont fait leur percée en 1974, après avoir remporté le concours Eurovision de la chanson avec Waterloo le 6 avril.

La compilation des plus grands succès d’Abba est devenue le premier disque à passer 1 000 semaines (sur 19 ans) dans le classement des albums du Royaume-Uni en 2021. C’est également le deuxième plus gros vendeur de l’histoire du Royaume-Uni et s’est vendu à 5,6 millions d’exemplaires.

L’album est entré dans les charts il y a près de 46 ans, le 17 novembre 1975, soit un peu plus d’un an après la sortie de Waterloo.

Le quatuor s’est séparé en 1983 après le divorce des deux couples.

À quand remonte la dernière tournée d’Abba ?

Les dernières expositions officielles d’Abba ont eu lieu en 1980 au Japon, où les fissures ont vraiment commencé à apparaître.

Björn et Agnetha avaient annoncé leur divorce à ce stade. Et, bien qu’elles ne se soient jamais officiellement séparées en tant que groupe, les principales dames d’Abba, Agnetha et Anni-Frid, se sont lancées en solo et ont sorti leurs propres albums.

Le jeudi 2 septembre 2021, Björn a expliqué pourquoi il pensait que le groupe s’était séparé.

Il a déclaré à Zane Lowe: « Nous avons terminé pour des raisons créatives. Nous avons terminé parce que nous sentions que l’énergie s’épuisait dans le studio, parce que nous ne nous sommes pas autant amusés en studio que cette fois-ci. Et c’est pourquoi nous avons dit : « Allons en pause. »

Leur prochain Voyage Tour est en préparation depuis trois ans et a été retardé pour un certain nombre de raisons, notamment la pandémie.

Le groupe se réunit pour la première fois depuis des années avec un concert virtuel (Photo: Abba Voyage)

Après une longue attente, vous pouvez enfin obtenir des billets pour la nouvelle visite virtuelle maintenant, qui se tient au parc olympique Queen Elizabeth de Stratford, à Londres.

Attendez-vous à voir des hologrammes d’Abba donnant un concert sur scène avec des versions numériques d’eux-mêmes rendues vivantes par la capture de mouvement dans l’arène construite sur mesure.

La déclaration du groupe décrit l’événement comme : « le concert le plus étrange et le plus spectaculaire dont vous puissiez rêver ».

Il se tient à des dates choisies chaque mois de mai à septembre 2022.

