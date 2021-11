ABBA Radio Channel lance une édition limitée exclusive sur SiriusXM

Une édition limitée ABBA la chaîne a fait ses débuts sur SiriusXM. ABBA Radio a commencé le 5 novembre via satellite sur la chaîne 54 et l’application SXM.

La chaîne est disponible sur la chaîne 54 de la radio satellite et du diffuseur jusqu’au 14 novembre, et sur l’application SXM jusqu’au 4 décembre. La sortie marque l’arrivée des superstars de la pop suédoise. premier album depuis 40 ans, Voyage, qui est en route pour les sommets cartographiques du monde entier suite à sa sortie vendredi dernier (5 novembre).

Décrite comme « une destination pour les auditeurs de vivre l’expérience ABBA complète », la chaîne proposera de la musique de la riche histoire musicale et du retour triomphal actuel de Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog, et Björn Ulvaeus. Andersson et Ulvaeus partageront également des informations chanson par chanson sur l’album Voyage et offriront un aperçu de leur prochain spectacle en direct ABBA Voyage, qui s’ouvrira le 27 mai 2022 dans l’ABBA Arena de Londres, construit à cet effet et d’une capacité de 3 000.

Benny et Bjorn dévoileront leurs souvenirs des premières années d’ABBA et leur travail avant la formation du groupe. Les auditeurs peuvent également s’attendre à entendre des œuvres en solo des membres du groupe et des reprises des tubes les plus appréciés de leur catalogue sans égal.

Scott Greenstein, président et directeur du contenu de SiriusXM, déclare : « Avec l’aide de Björn et Benny, nous sommes en mesure de prendre certaines des musiques les plus durables au monde et de leur redonner vie au même endroit pour la légion de fans d’ABBA. Le son exubérant et emblématique d’ABBA a inspiré des générations d’amateurs de musique pop à travers le monde, et sur cette chaîne spéciale, nous donnons aux auditeurs l’accès à ce riche catalogue et célébrons leur nouvel album studio tant attendu.

ABBA Radio est disponible pour les abonnés SiriusXM dans leur voiture et sur leur téléphone et leurs appareils connectés à la maison avec l’application SXM. L’accès au streaming est inclus pour la plupart des abonnés. Plus d’informations sur façons d’écouter est disponible ici.

Achetez ou diffusez Voyage.