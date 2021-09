ABBA revient à la musique après 40 ans, avec album et concerts | Instagram

ABBA revient-il sur scène ? Après 40 ans à rester dans la mémoire d’un âge d’or de la musique, ils reviennent avec de nouvelles chansons.

Ils se sont distingués comme l’un des groupes les plus populaires de la décennie des 70 avec de grands succès comme “Reine de la danse“, et sûrement pour ses fans c’est la référence la plus claire de ” ABBA “.

Désormais fans de groupe suédois, ils sont plus qu’heureux de pouvoir revivre l’euphorie d’un des grands phénomènes de la musique.

C’est à travers un concert virtuel que des milliers de personnes ont été témoins où ils ont enfin pu connaître les prochains plans des voix emblématiques de ¡Maman Mia!

L’un des grands titres du cinéma qui concentrera les thèmes inoubliables d’ABBA, qui comprenaient également : “Waterloo”, “Gimme! Gimme! Gimme!”, “Super Trouper”, “Fernando” parmi tant d’autres.

Pour cela, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaevus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad, membres du groupe, ont annoncé ce 2 septembre qu’ils sortiraient un nouvel album.

Le matériel qu’ils ont nommé en espagnol comme (le voyage d’ABBA), prévu pour le 5 novembre prochain, comprendra deux nouvelles chansons: “I Still Have Faith in You and Don’t Shut Me Down”, qui marquera la prochaine réunion musicale.

Les chansons promettent d’évoquer la nostalgie d’une grande carrière ainsi que l’envie de danser, un label qui a mis en valeur ABBA au cours de sa carrière.

Mais ce n’est pas la seule surprise, puisqu’en plus, “ABBA“Ils ont également partagé la nouvelle d’un concert pour l’année prochaine.

Le célèbre quatuor Celui qui est arrivé sur la plateforme Tik Tok il y a quelques semaines, avait anticipé la nouvelle auprès de ses followers à travers diverses annonces.

Une version du groupe entamera une série de concerts le 27 mai à Londres.

Aussi, ils ont lancé un site la semaine dernière avec le titre “ABBA Voyage“qui a préparé la série de publicités.

Parallèlement à l’annonce du nouvel album, le groupe a également annoncé qu’au milieu de la présentation virtuelle qu’ils ont prévue, “Abba Voyage”, les membres auront leurs propres avatars.

Et même selon les rapports du label “Universal Music”, ils prépareront un grand stade à Londres, l'”ABBA Arena” construit spécialement pour l’occasion dans le Queen Elizabeth Olympic Park de Londres, d’une capacité de 3.000 personnes.

Les billets pour ce spectacle seront mis en vente mardi, il s’est avéré que les personnes intéressées peuvent réserver leurs billets sur la page ABBAVoyage.com.