ABBA revient dans le Top 10 des célibataires britanniques pour la première fois depuis janvier 1982

ABBA sont revenus dans le Top 10 du classement des singles britanniques pour la première fois depuis janvier 1982. “Don’t Shut Me Down”, l’un des deux nouvelles chansons publié par le groupe la semaine dernière avant l’album Voyage, entre dans le classement officiel britannique nouvellement annoncé au n ° 9.

The Official Charts Company rapporte que les superstars suédoises sont également nouvelles sur le compte à rebours avec leur autre nouvelle chanson, “I Still Have Faith In You”, au n°14. Comme signalé, la dernière fois qu’ABBA a occupé une place dans le Top 10 des singles britanniques, c’était au début de 1982 avec “One Of Us”. Les deux nouvelles chansons figureront sur l’album Voyage, publié par Universal Music Group le 5 novembre.

“Don’t Shut Me Down” devient ainsi le 20e single du Top 10 du quatuor sur le territoire, sur une période de plus de 47 ans depuis que leur gagnant du concours Eurovision de la chanson “Waterloo” a dominé le palmarès en mai 1974. Les deux nouvelles entrées apportent leur total du Top 40 des singles au Royaume-Uni à 28. Leurs chansons ont maintenant passé un total de 213 semaines dans le Top 40 là-bas et 262 dans le Top 75.

Pendant ce temps, la couverture complète du retour d’ABBA contribue à relancer leur catalogue. La compilation pérenne ABBA Gold monte de 12 à 5 sur le nouveau graphique pour atteindre son classement le plus élevé depuis août 2008, dans sa 1010e semaine sur l’enquête. L’album est entré pour la première fois dans les charts, au n ° 1 en octobre 1992. C’est le deuxième album le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni, derrière Queen’s Greatest Hits, et compte 5,61 millions de ventes jusqu’au mois dernier.

Précommandez ABBA’s Voyage, qui est publié par Universal Music Group le 5 novembre.

Le tracklisting de Voyage est :

J’ai toujours foi en toi

Quand tu as dansé avec moi

Petites choses

Ne m’arrête pas

Juste une idée

Je peux être cette femme

Gardez un œil sur Dan

Bourdon

Aucun doute là dessus

Ode à la liberté