ABBA rompt pour de bon après les prochains concerts de la réunion

ABBA ne restera pas ensemble trop longtemps. Après leur concert virtuel et leurs retrouvailles en 2022, le groupe se séparera définitivement. L’un des membres du groupe, Benny Andersson, a expliqué la décision lors d’une interview avec The Guardian.

Andersson a déclaré au point de vente: « C’est ça », en référence à leur dernière réunion, qui a eu lieu après près de 40 ans. Il a ajouté: « Ça doit être, vous savez. » ABBA s’était auparavant séparé en 1982 après que les deux couples au centre du groupe, Andersson et Anni-Frid (Frida) Lyngstad, et Bjorn Ulvaeus et Agnatha Faltskog, aient tous deux divorcé. Le groupe se séparera sur une note plus amicale cette fois-ci. De plus, Andersson a également noté que lorsqu’ils se sont séparés auparavant, il n’a jamais réellement dit que ce serait un déménagement permanent. Mais, il le dit maintenant.

« Je ne me suis jamais dit qu’ABBA n’allait plus jamais se reproduire. Mais je peux vous le dire maintenant : ça y est », a-t-il ajouté. La réunion d’ABBA devrait commencer dans la nouvelle arène ABBA de Londres en mai 2022. Ce sera une expérience de concert comme vous ne l’avez jamais vue auparavant. Le groupe s’engagera dans une « résidence de concert », mais cela les impliquera de créer des « Abbatars » numériques du quatuor, car ils n’aiment généralement pas jouer en direct. Leur spectacle Voyage verra la création d’une arène de 3 000 personnes, d’un groupe live de 10 musiciens et de 800 animateurs. Avant le spectacle, le groupe sortira son premier alun depuis des décennies, Voyage, le 5 novembre.

« Nous avons donc littéralement filmé ABBA, puis Wayne McGregor a pris tous leurs mouvements et étendu ces mouvements à des doubles corporels plus jeunes, donc vous avez l’âme d’ABBA dans ces corps plus jeunes, et nous les mélangeons tous ensemble, mais ce n’est pas en 3D, » Baillie Walsh, le directeur de Voyage, a parlé du concert au Guardian. « Ils m’ont donné ce bâtiment où nous ferions un concert en direct qui ne soit pas des hologrammes, que les gens voudront revenir encore et encore, avec un écran plat. C’était mon plus grand défi : comment pouvons-nous rendre cette expérience immersive , une expérience en direct, avec essentiellement un écran plat ? » L’équipe de production n’a pas révélé exactement ce que seront les fans, car ils veulent garder l’expérience une surprise jusque-là. La résidence de concert d’ABBA débutera le 27 mai 2022. Les billets seront disponibles à l’achat pour le grand public à partir du 3 novembre.